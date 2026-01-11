Gala premiilor Globurile de Aur a fost programată să se desfășoare duminică. Este una dintre cele mai importante înainte de premiile Oscar.

Vedetele care se confruntă la Gala premiilor Globurile de Aur

, Timothee Chalamet şi alte personalităţi din lumea showbiz-ului vor concura duminică la Gala premiilor Globurile de Aur. Evenimentul se va ține la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California.

Comedianta Nikki Glaser va reveni pentru a doua oară în rolul de gazdă a galei. este programat să înceapă de la ora 20:00 EST (1:00 GMT luni). Glaser a declarat că vedetele de la Hollywood nu trebuie să-şi facă griji în legătură cu monologul ei. Precedenţii prezentatori ai Globurilor de Aur au făcut glume tăioase la adresa multor staruri prezente.

„Nu ar trebui să fie îngrijoraţi pentru că am construit scena astfel încât să nu strice noaptea nimănui. (…) Nu cred că va trebui să evit pe cineva la petrecerea de după gală”, a spus ea.

Ceremonia va fi transmisă live pe şi va putea fi urmărită şi pe Paramount+. Prezentatorii premiilor vor fi staruri din Cetatea Filmului, precum Julia Roberts, Amanda Seyfried, Ana de Armas sau Mila Kunis. Pe lângă peliculele cinematografice, vor fi acordate premii pentru seriale de televiziune și, în premieră, va fi acordat un trofeu pentru podcasturi.

Cine sunt favoriții competiției din acest an

Gala premiilor Globurile de Aur este printre primele competiții pentru producții artistice care se vor desfășura în acest an. Globurile de Aur sunt acordate înainte de cele mai importante distincţii ale industriei cinematografice, premiile Oscar. Acestea sunt programate să se desfășoare în luna martie.

De menționat că membrii juriului care votează Globurile de Aur nu au drept de vot la Oscaruri. Un premiu obținut acum poate atrage atenția asupra producției și, implicit înseamnă un plus pentru potențialii candidaţi la Oscar.

Câştigătorii Globurilor de Aur sunt aleşi de peste 300 de jurnalişti din domeniul divertismentului. Prin comparație, la votează aproximativ 9.000 de jurați.. În ultimii ani, corpul de votanţi al Globurilor a fost extins, iar organizatorii au introdus reforme după critici privind lipsa de etică şi diversitate.

La ediția din acest an a Globurilor de Aur, favorit la cele mai multe trofee este filmul „One Battle After Another”, regizat de americanul Paul Thomas Anderson. Pelicula a acumulat nouă nominalizări, inclusiv pentru distribuţia sa formată din Leonardo DiCaprio, puertoricanul Benicio del Toro şi tânărul star Chase Infiniti.