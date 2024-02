Horia Brenciu dezvăluie secrete din familia sa. A vorbit pentru prima dată despre mătușa lui: „Ea e cea care îl întâlnea, cu mulți ani in urmă, pe Arsenie Boca”

De-a lungul deceniilor, , iar odată cu trecerea timpului, și-a adus cu grijă și familia în fața publicului larg. În prezent, el este un artist talentat dar și un tată și un soț extrem de devotat. Printre colegii săi de breaslă, este recunoscut și apreciat ca un familist convins.

Horia Brenciu, mărturisire neașteptată despre familia sa

Cântărețul nu este alături doar de soție și copii, ci și de rude, în special în momentele importante ale vieții. Un exemplu recent în acest sens este că, împreună cu fiica sa cea mare, a decis să facă o scurtă călătorie până la Brașov. Această călătorie a avut un pretext special și o destinație cu o încărcătură emoțională puternică. Cei doi au vizitat acasă mătușa artistului, care sărbătorea ziua de naștere.

„Mioara este mătușa mea. Ea a împlinit, de curând, 90 ani, stă în cartierul vechi al Brașovului și are cel mai tânăr spirit pe care l-am întâlnit vreodată! Viața ei e plină de oameni, amintiri, emoții, lacrimi, dar și bucurii…”, a scris Horia Brenciu, pe contul său de Facebook.

Ulterior, și mai multe despre Mioara, captivând astfel întreaga sa comunitate online, care a aflat cu uimire că mătușa de la munte este o prezență cu totul specială. Ea emană credință și are un suflet atât de generos.

Conform spuselor celebrității, sărbătorita are întotdeauna povești fascinante despre familia din care provine și despre cei mai înalți oameni, ale căror vieți s-au ridicat până la ceruri.

„Ea e cea care îl întâlnea, cu mulți ani in urmă, pe Arsenie Boca, chiar lângă biserica Sfânta Treime, unde și locuiește. Si tot ea e cea care, din când in când, îmi povestește cu multă dragoste despre tata, dar in special despre mama”, a mai spus artistul, potrivit .

I-a făcut mătușii sale o promisiune fermă

Mioara este o gazdă excepțională și primitoare, mereu pregătită să ofere tot ce este necesar oaspeților ei, nu doar povești pline de suflet. Fostul prezentator a lăudat-o pentru felul în care se ocupă de musafiri, oferindu-le tot confortul și ospitalitatea cu generozitate.

Astfel, într-o declarație publică emoționantă, Horia Brenciu a făcut o promisiune fermă: că data viitoare va vizita Brașovul, acasă la ea, însoțit de întreaga sa familie care va veni din București în formula completă.

„Când ma duc la ea are mereu o cafea și o prăjitură, puse deoparte. După ce ne așezăm în bucătăria-i mică, mă pune zâmbind la curent cu toate noutățile din Șcheii Brașovului, iar apoi ma întreabă despre copiii mei… Facem schimb de povesti! Îmi poate istorisi mereu ceva nou despre orașul de la poalele Tâmpei. A văzut Brașovul în toate anotimpurile lui, cu bune si cu rele… Abia aștept să ne vedem din nou! Până atunci, Mioara dragă, te iubesc și îți doresc mulți ani sănătoși și promit că data viitoare venim cu tot familionul! Ai tai, Toma, Mina, Maria, Andreea și Alice!”, a concluzionat cunoscutul cântăreț.