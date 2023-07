Hugh Grant este Oompa Loompa în noul film despre ciocolatierul Willy Wonka

Hugh Grant a fost văzut pentru prima dată în rolul unui Oompa Loompa în primul trailer oficial pentru filmul despre Wonka.

Acțiunea filmului are loc înainte de deschiderea faimoasei sale fabrici de ciocolată

Filmul prezintă povestea excentricului ciocolatier Willy Wonka, interpretat de starul american Timothée Chalamet.

La finalul trailerului, Wonka îl întâlnește pe personajul lui Grant, cu părul verde și fața portocalie, captiv într-un borcan de sticlă, constatând: „Deci tu ești omulețul amuzant care mă urmărește?”.

Chalamet a postat o imagine cu el în rolul lui Wonka în 2021, dar acum noul trailer îl arată în plină desfășurare.

Este o schimbare pentru Grant, 62 de ani, care este cunoscut mai ales pentru interpretarea domnilor englezi prin excelență în filme precum Notting Hill, Love Actually și Bridget Jones’s Diary.

Chalamet, în vârstă de 27 de ani, care a devenit celebru în filmul Call Me By Your Name din 2017 și a jucat apoi în Dune, apare în clip cu haina roșie și pălărie la începutul călătoriei lui Wonka spre a deveni celebrul cofetar. El este descris ca fiind „un fel de magician, inventator și ciocolatier”.

Suntem informați că protagonistul, care „și-a petrecut ultimii șapte ani călătorind prin lume pentru a-și perfecționa meșteșugul”, se va confrunta cu un temut „cartel al ciocolatei”.

De asemenea, el face echipă cu o tânără fată, interpretată de Calah Lane, în drumul său spre inventarea unei ciocolate care îi face pe cei care o mănâncă să zboare.