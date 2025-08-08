B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » „Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară”. Șerban Huidu, ironizat de o ispită de la Insula Iubirii

„Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară”. Șerban Huidu, ironizat de o ispită de la Insula Iubirii

Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 18:05
„Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară”. Șerban Huidu, ironizat de o ispită de la Insula Iubirii
Șerban Huidu. Sursa foto: Captură video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube

Mădălina, ispită în sezonul 8 la „Insula Iubirii”, a avut o ieșire extrem de dură la adresa lui Șerban Huidu, după ce prezentatorul TV a ironizat ispitele și concurenții din emisiune.

Cuprins

  • Ce a spus Șerban Huidu despre ispitele de la Insula Iubirii
  • Cum l-a ironizat Mădălina pe Șerban Huidu

Ce a spus Șerban Huidu despre ispitele de la Insula Iubirii

„Am văzut că doamnele m-au făcut misogin pentru că am spus că toate concurentele și ispitele de la Temptation Island – Insula Iubirii arată la fel. Păi stați, că și băieții sunt la indigo: toți bărboși, explodând de nandrolon, mâzgăliți cu tatuaje de prost gust și cu aceeași expresie de inteligență în privire.

Toți sunt adepții lui Kant, Descartes și, mai ales, Nietzsche. Între Critica rațiunii pure și ideea că «speranța e cea mai mare tortură. Ea prelungește agonia». Ce serate culturale vom avea! Pe muzică de Beethoven și Vivaldi, cu citate din Proust și Hemingway! V-am spus că speranța e cel mai mare rău… doar prelungește agonia”, a susținut Șerban Huidu, într-o postare în online.

Cum l-a ironizat Mădălina pe Șerban Huidu

În replică, Mădălina a spus despre prezentatorul TV că e disperat după atenție, e frustrat și n-are prea multă minte.

„Mă scuzați, domnul Huidu, dar nu-mi place de dumneavoastră! Am văzut că a mai făcut referire la alte ispite, dar într-o manieră grotească! E nebăgat în seamă. Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară. Trebuie să aibă alte activități la vârsta dânsului, nu să își dea cu părerea ca să iasă puțin în evidență. Nici măcar păreri bune nu are!

Știi la ce mă gândesc, fetelor? El a avut păr. Din punct de vedere energetic, când bărbații chelesc, pe relația cu tatăl chelesc în spate, iar pe relația cu mama, chelesc în față. Eu l-aș întreba cum se înțelege cu mama lui. Creierul încă i-a rămas, dar e atrofiat”, a susținut ispita Mădălina, pentru CanCan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
Monden
Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță
Monden
Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță
Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache s-a angajat în Olanda. Ce job interesant are David: „Singur și-a drămuit banii puși deoparte”
Monden
Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache s-a angajat în Olanda. Ce job interesant are David: „Singur și-a drămuit banii puși deoparte”
Cum reuștește Raluca Bădulescu să-și mențină silueta. „Mi se pare că sunt «nebună» intergalactică”
Monden
Cum reuștește Raluca Bădulescu să-și mențină silueta. „Mi se pare că sunt «nebună» intergalactică”
Adelina Pestrițu, schimb acid de replici în online, după ce a fost acuzată că a pus o poză fake cu Jennifer Lopez: „Am o criză de râs” (FOTO)
Monden
Adelina Pestrițu, schimb acid de replici în online, după ce a fost acuzată că a pus o poză fake cu Jennifer Lopez: „Am o criză de râs” (FOTO)
Vlad Gherman, urare plină de emoție cu ocazia aniversării Oanei. Ce i-a transmis actorul soției lui
Monden
Vlad Gherman, urare plină de emoție cu ocazia aniversării Oanei. Ce i-a transmis actorul soției lui
Dragoș Dolănescu, despre viața în Costa Rica: „Carnea de vită e lux, e cea mai scumpă”. Cât costă o pâine
Monden
Dragoș Dolănescu, despre viața în Costa Rica: „Carnea de vită e lux, e cea mai scumpă”. Cât costă o pâine
Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
Monden
Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a reacționat
Monden
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a reacționat
Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău
Monden
Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău
Ultima oră
18:41 - Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
18:23 - Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
18:21 - Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
18:15 - Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
17:59 - Theodor Paleologu: „Discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii ’90. Auzim aceleași slogane ca și atunci: moarte intelectualilor, străinii ne vor răul, nu ne vindem țara” (VIDEO)
17:48 - Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
17:44 - Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean explică proiectul Pilonului II
17:42 - Stațiunea de pe litoralul românesc unde încă poți să mânânci o ciorbă cu 10 lei. „Facem tot ce putem pentru a-i păstra pe români în țară”
17:39 - Universitatea de Vest din Timișoara, lider regional constant în educație și cercetare, anunță rectorul Marilen Gabriel Pirtea
17:37 - Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Realitatea Media SA e în clasament / Aceste companii au miliarde de lei neplătite la bugetele țării, în vreme ce românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari