Mădălina, ispită în sezonul 8 la „Insula Iubirii”, a avut o ieșire extrem de dură la adresa lui Șerban Huidu, după ce prezentatorul TV a ironizat ispitele și concurenții din emisiune.

Ce a spus Șerban Huidu despre ispitele de la Insula Iubirii

Cum l-a ironizat Mădălina pe Șerban Huidu

„Am văzut că doamnele m-au făcut misogin pentru că am spus că toate concurentele și de la Temptation Island – Insula Iubirii arată la fel. Păi stați, că și băieții sunt la indigo: toți bărboși, explodând de nandrolon, mâzgăliți cu tatuaje de prost gust și cu aceeași expresie de inteligență în privire.

Toți sunt adepții lui Kant, Descartes și, mai ales, Nietzsche. Între Critica rațiunii pure și ideea că «speranța e cea mai mare tortură. Ea prelungește agonia». Ce serate culturale vom avea! Pe muzică de Beethoven și Vivaldi, cu citate din Proust și Hemingway! V-am spus că speranța e cel mai mare rău… doar prelungește agonia”, Șerban Huidu, într-o postare în online.

În replică, Mădălina a spus despre prezentatorul TV că e disperat după atenție, e frustrat și n-are prea multă minte.

„Mă scuzați, domnul Huidu, dar nu-mi place de dumneavoastră! Am văzut că a mai făcut referire la alte ispite, dar într-o manieră grotească! E nebăgat în seamă. Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară. Trebuie să aibă alte activități la vârsta dânsului, nu să își dea cu părerea ca să iasă puțin în evidență. Nici măcar păreri bune nu are!

Știi la ce mă gândesc, fetelor? El a avut păr. Din punct de vedere energetic, când bărbații chelesc, pe relația cu tatăl chelesc în spate, iar pe relația cu mama, chelesc în față. Eu l-aș întreba cum se înțelege cu mama lui. Creierul încă i-a rămas, dar e atrofiat