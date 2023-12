Ianis Hagi și Elena Tănase, primele declarații după cununie: „Asta este dorința amândurora”

Ianis Hagi și Elena Tănase au oferit primele declarații după cununia civilă și s-au arătat extrem de fericiți și emoționați.

Cei doi și au sărbătorit momentul cu la un restaurant din nordul Capitalei.

Ce au declarat Ianis Hagi și Elena Tănase după cununie

Internaționalul român spune că 2023 a fost un an cu adevărat special pentru el.

„Suntem fericiți, bucuroși că am ajuns în ziua de Crăciun să ne facem cununia civilă. Este un moment unic pentru ambele famili, le mulțumim și lor. Au fost aproape de noi și ne-au susținut necondiționat. Suntem fericiți și bucuroși.

Este un an pe care îl voi ține minte mereu, primul meu meci după un an de zile de chin. În a doua parte a anului au venit momentele frumoase, calificarea cu naționala, clar, dar cunuia civilă este ceva unic, ce mi-am dorit de mic copil să îmi găsesc jumătatea și mi-am găsit-o. Am două familii care ne-au susținut necondiționat de la început. Ne iubim, ne apreciem, ne respectăm.

Îmi doresc copii sănătoși, asta este dorința amândurora. Ne dorim copii sănătoși. Până atunci ne dorim să ne bucurăm de această seară și toate vor veni pe parcurs", a declarat Ianis Hagi.

Elena a recunoscut că este „foarte emoționată”.

„Sunt foarte emoționată, dar bucuroasă că am ajuns în acest moment special alături de jumătatea mea. Sperăm să avem o primă zi de Crăciun foarte frumoasă", a declarat soția lui Ianis.