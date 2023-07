Ilie Dumitrescu, mândru de fiica sa / La ce universitate a intrat Mayra: „Pe ea o iubesc cel mai mult, clar”

Ilie Dumitrescu este tatăl a patru copii. Are doi fii din primul mariaj, Dani și Sică, și un fiu și o fiică din al doilea mariaj cu Letiția Badea, Toto și Mayra. Unica fiică a fostului jucător de fotbal a absolvit liceul în această primăvară. Analistul sportiv a dezvăluit, pentru , ce universitate a ales fiica lui să urmeze.

La ce universitate a intrat Mayra, unica fiică a lui Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu spune că fiica lui are un loc special în inima lui, fiind protejata familiei, atât de el, cât și de frații ei mai mari.

Mayra a fost recent admisă la universitate, la SNSPA. Mândru de ea, Ilie Dumitrescu a vorbit despre direcția în care își încurajează fiica să evolueze profesional.

„Chiar astăzi am primit mesaj de la ea că a fost admisă. O susțin. Pe ea o iubesc cel mai mult, clar. Este foarte implicată în ceea ce face. Este profesionistă. Cumva are ceva de la mine în zona asta de profesionalism. Îi place să câștige, să iasă lucrurile așa cum își dorește. A vrut în zona asta. Eu am vrut și vreau… A făcut o practică foarte bună la Digi24. Tatonez cu ea, să văd dacă vrea să accepte provocarea asta. Cei de la Digi24 sunt încântați de ea. A fost la un internship și s-a descurcat foarte bine”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru sursa citată.

În mai, fostul antrenor de fotbal a publicat mai multe imagini de la absolvirea Mayrei pe Instagram.

„Sfârșitul unui capitol foarte important din viață. Felicitări și mult noroc în tot ceea ce-ți dorești în viitor, draga mea fiică! ❤️”, a scris fostul sportiv în descrierea postării.