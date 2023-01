Imagini inedite. Cum arată apartamentul Danei Rogoz: „Nu am găsit fotoliul ideal, dar îmi e extrem de drag deja”

Actrița Dana Rogoz este fericită să anunțe că a finalizat renovarea apartamentului, iar rezultatul este exact cum și-a dorit. Vedeta a publicat imagini din locuința sa. Acesta conține multe piese vechi, pentru a păstra autenticitatea.

Dana Rogoz, încântată de ultimele schimbări

Dana Rogoz a postat, recent, o fotografie pe rețelele de socializare unde se vedea cum urmărea un film la un videoproiector, în living-ul ei. Vedeta a mărturisit că este mulțumită că apartamentul în care locuiește alături de familia sa a fost recent renovat după gustul ei și rezultatul este impresionant.

„Seara de filme, într-un apartament pe care l-am renovat și amenajat de curând, așa cum mi-am dorit. Bine, nu sunt clanțele montate la uși, nu a ajuns oglinda, nici comoda, nu am găsit fotoliul ideal, dar îmi e extrem de drag deja”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Ce stil și-a ales vedeta pentru noul apartament

Fiind foarte entuziasmați, fanii Danei Rogoz au cerut-o să le arate mai multe imagini din apartamentul ei decorat în stil retro. Astfel, ea le-a oferit un tur virtual prin mai multe camere pe care le-a renovat într-un stil neoromânesc. Ea a menționat îi place enorm să renoveze case vechi. Bruneta recunoaște că astfel de proiecte îi sunt aproape de suflet.

„Tocmai ce am trecut pe la apartamentul pe care l-am renovat recent și, pentru că am văzut ca v-ați arătat foarte interesați de amenajarea lui, am zis să vă mai arăt un alt unghi al său. Oglinda este cea mai nouă cumpărătură, așa că încă nu este așezată în poziția ei finală.

Va fi puțin înclinată, cât să te poți vedea în ea, dar în același timp va reflecta lumina naturală care vine de la fereastra din fața ei. Da, am ținut foarte mult să păstrăm sobele originale, parchetul și tâmplăria casei. Renovările și amenajările caselor vechi mă fac foarte fericită”, a mai transmis Dana Rogoz.