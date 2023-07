Imposibilul a devenit posibil! Sânziana Buruiană și Andreea Tonciu au îngropat securea războiului: „Da, ne-am împăcat”

Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană au fost cele mai bune prietene în trecut, însă după ani buni s-a produs o ruptură și nimeni nu a înțeles exact care a fost motivul pentru care s-au certat atât de tare, încât nici măcar să nu își mai vorbească. Acum, cele două au îngropat securea războiului.

Sânziana Buruiană și Andreea Tonciu s-au împăcat

Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană, divele care făceau furori în trecut, s-au împăcat! De curând, acestea au fost invitate într-o emisiune alături de fetițele lor, și se pare că au renunțat la rivalitatea dintre ele.

„Da, ne-am împăcat. Zilele acestea am fost invitate într-o emisiune de televiziune, unde am depănat amintiri din anii de senzație când eram asistente de televiziune. Noi două ne-am împăcat demult, dar nu ne-am mai văzut de câțiva ani. Eu am fost plecată un an din țară cu munca, după am avut acel reality-show cu fetele. Nu am avut timp. Pot spune că s-au văzut fetițele, Rebecca și Iza, pentru prima dată.

A fost o atmosferă plăcută atunci când ne-am văzut, mai ales că am revăzut imagini cu noi când făceam senzație împreună la televizor, dar și în prezentările de modă. Cred că sunt cam 15 ani de când ne cunoaștem. Ne vom mai întâlni, eu și Andreea, dacă vor mai fi ocazii. Când ne-am văzut, a fost ceva ca și cum nu ne văzusem de ieri. Nimic schimbat. Am povestit despre fete mai mult, ce le place să facă, ce activități, unde le place să meargă”, a declarat Sânziana Buruiană pentru .