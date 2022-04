Incident neplăcut pe scena emisiunii „Românii au Talent”: Cătălin Neamțu, victima unui număr de magie nereușit (VIDEO)

Viața actorului Cătălin Neamțu a fost pusă în pericol de un truc de magie nereușit petrecut pe scena emisiunii Românii au Talent. Cătălin Neamţu a acceptat să participe la un show de magie, care a presupus închiderea într-un sicriu pe care magicianul Aitor urma să îl distrugă cu un topor. Neatenția asistentei magicianului a provocat o eroare care se putea încheia cu un incident sângeros.Din fericire, vigilența colegilor din regie a salvat situația.

Cătălin Neamţu a fost salvat în ultimul moment

Cele patru sicrie de pe scenă au fost numerotate de la 1 la 4, jurații find invitați să aleagă moneda celui care urma să fie distrus. Când moneda a ajuns la Dragoş Bucur, acesta avea numărul 1. Dragoş a aruncat moneda care a căzut pe partea pe care scria „moarte”. În timp ce magicianul se pregătea să arunce cu toporul în sicriul numărul 1, în care se afla Neamțu, producătorul emisiunii a întrerupt atacul. Responsabilă pentru incident a fost asistenta magicianului, care ulterior și-a cerut scuze, spunând că nu are foarte multă experiență. De asemenea, magicianul Aitor şi-a cerut scuze şi a spus că nu i s-a mai întâmplat să rateze acest număr.

Actorul a declarat că nu și-a dat seama că s-a produs o eroare care l-ar fi putut costa cel puțin câteva răni și le-a mulțumit celor care au oprit numărul de magie înainte de a se produce o tragedie.

„Eu nu am simţit pericolul înăuntru. Eram cu un telefon cu care mă şi filmam între patru pereţi ca să zic aşa… Eu când am auzit că “numero 1 muerte” şi eu ştiam că sunt acolo în sicriu şi că urmează să vină cu un topor cu mine, m-am gândit că e vreo glumă.. am zis: stai că acum mă suceşte şi o dă domnul magician într-un alt fel. Ar fi fost o moarte stupidă! Să mori pe scena unui show de talente mi se pare absolut senzaţional (…) Sunt recunoscător colegilor că au spus stop şi au oprit momentul la timp“, a spus Cătălin Neamţu.