Incident șocant la un concert Cardi B / Celebra cântăreață a aruncat cu microfonul într-o femeie (VIDEO)

Cardi B este una dintre cele mai cunoscute cântărețe internaționale. De asemenea, ea este cunoscută și pentru faptul că este o femeie de succes, având o avere de câteva milioane de dolari. Nu de mult, celebra Cardi B a avut parte de o situație neașteptată la un concert, la care a răspuns cu agresivitate.

Cântăreața era pe o scenă, în Las Vegas, moment în care a aruncat cu un microfon într-o femeie din public.

Cardi B este una dintre femeile cu cei mai mulți susținători din întreaga lume, fiind totodată cea mai ascultată și cea mai bine plătită cântăreață. Chiar dacă a devenit mămică pentru a doua oară, ea nu a luat nicio pauză de la pasiunea pe care o are, muzica.

Nu de mult, în timp ce era pe scenă, Cardi B a fost stropită cu o băutură, în față. În acel moment, cântăreața a reacționat agresiv și a aruncat cu microfonul în public.

Tot momentul a fost surprins de persoanele de la concertul din Las Vegas, pe fundal auzindu-se fanii revoltați de reacția artistei.

Nu este prima dată când un artist de o asemenea popularitate întâmpină astfel de situații. Harry Styles a fost lovit cu bomboane, Pink a găsit pe scenă o pungă cu cenușa unei persoane, iar Bebe Rexha a fost lovită cu un telefon în față.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response

