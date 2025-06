Incredibil! Cât a plătit Ramona Gabor pentru o cină cu 12 feluri de mâncare, într-un restaurant din Dubai (VIDEO)

Ramona Gabor a comandat 12 feluri de mâncare la un restaurant select din Dubai și a rămas plăcut impresionată de experiență. Și mai impresionant e prețul plătit, deloc piperat.

Pentru 12 feluri de mâncare, Ramona Gabor a plătit 485 AED, adică aproximativ 580 de lei. Ea a lăudat și servirea, care a fost una demnă de o stea Michelin, chiar dacă localul nu deține una.

„Vibe de stea Michelin, dar fără stele. Am luat cina cu 12 feluri de mâncare în Downtown pentru doar 485 AED și sincer, m-a surprins. Ca un adevărat gurmand care a mâncat la restaurante cu stele Michelin reale, restaurantul mi-a transmis același sentiment. Aromele uimitoare, ambianța – e recomandat dacă vreți o experiență de lux accesibilă. Asta nu este reclamă, doar mi-a plăcut experiența și am vrut să o împărtășesc”, a susținut Ramona Gabor, pe TikTok, potrivit

Michelin star vibes without the stars ✨ Had a 12-course dinner in Downtown for just 485 AED and honestly, it blew me away. As a true foodie who’s dined at actual Michelin-star restaurants, this one gave me the same feeling. Amazing flavors, beautiful ambience — highly recommend if you want a luxe experience on a budget! The restaurant is Loona in Vida Downtown, I don’t think they have TikTok but their insta is @loona.uae This is not a paid AD , I just genuinely loved the experience and wanted to share it with you . 🫶❤️