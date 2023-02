Incredibil ce i-a cerut Mihai Găinușă soției sale înainte de nașterea fiicei: „Am pus munca înaintea familiei”

Mihai Găinușă este unul dintre cei mai faimoși prezentatori de televiziune din România, recunoscut pentru cariera sa de succes în această industrie, care s-a întins pe o perioadă de zeci de ani. Pasiunea sa pentru meseria pe care o practică a fost adesea mai importantă decât evenimentele din viața sa personală.

Condiții bizare, puse de Mihai Găinușă soției sale înainte de nașterea fiicei

Înainte ca fiica sa să se nască, Mihai Găinușă a cerut soției sale, Ioana, să programeze o operație de cezariană, deoarece avea angajamente programate pentru filmări în televiziune.

Într-un interviu recent, Mihai Găinușă a recunoscut că de-a lungul timpului a prioritizat adesea munca sa în televiziune în fața familiei sale. Unul dintre aceste momente pe care nu îl va uita niciodată este anul 2005, când a cerut soției sale să programeze cezariana pentru a nu interfera cu angajamentele sale profesionale.

”În 2005, când trebuia să se nască fata mea, am rugat-o pe soția mea, Ioana, să fixeze operația urgentă de cezariană miercuri, că marți aveam filmări. Plus multe alte momente în care am pus munca înaintea familiei.

D-asta e necesar să existe contracte prenupțiale bine stabilite. Dacă nu prevezi absolut tot, riști să nu faci nimic. Serios, în ultimii ani m-am implicat mai mult în treburile casnice. Nu cât ar trebui, dar fac progrese. La gătit, însă, nu mă bag. Am senzația că am avut strămoși în familia Borgia”, a excplicat Mihai Găinușă, pentru

Viitorii soți erau vecini

Mihai Găinușă și-a întâlnit viitoarea soție, Ioana, atunci când a fost la un pas de accident. Întâlnirea lor i s-a părut foarte romantică și frumoasă.

„Am senzația că soția m-a cunoscut prima. Eram vecini în Drumul Taberei și, la un moment dat, aproape că ne-am lovit cu mașinile. A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și pentru ea a fost la fel”, a declarat prezentatorul într-un interviu recent.