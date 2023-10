Incredibil! Ce pensie încasează Cornel Palade după patru decenii de carieră: „Nu mă plâng. Mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc”

În cadrul unei invitații în platoul emisiunii „La Măruță”, Cornel Palade a dezvăluit suma pe care o încasează după 40 de ani de carieră.

Cornel Palade formează de mai bine de 30 de ani unul dintre cele mai apropiate cupluri de comedianți ai României alături de Romică Țociu.

Valoarea pensiei primite de Cornel Palade de la stat

Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, susține că deși suma pe care o încasează lunar nu este una foarte mare, se descurcă așa cum poate. El primește o pensie în valoare de 1.450 de lei.

„În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1.450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate. Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!”, a declarat Cornel Palade.

Deși nu primește foarte mulți bani de la stat, Cornel Palade este de acord cu secretul fericirii lui Romică Țociu, cel de a te mulțumi cu puțin, potrivit .

„Știi care e secretul fericirii? Să te mulțumești cu puțin! Știi cine îmi face mie programul? Dumnezeu, el îmi spune ce să fac, unde să mă duc. Săptămâna trecută m-am trezit și am zis că vreau să merg la o biserică… cât mă pregăteam, nu am zis nimănui, a fost un gând al meu. Cine crezi că mă sună? Starețul să îmi spună că știe că vin”, a adăugat celebrul actor.

După participarea la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, Cornel Palade nu a mai avut proiecte

După ce a rezistat două săptămâni în junglă, Cornel Palade nu a mai participat .

În prezent, celebrul actor de comedie trăiește doar din pensie, însă nu se poate plânge de banii pe care îi primește.

„Nu am proiecte, stau acasă. Sunt pensionar, trăiesc ca o plantă. Asta este. Domnul Țociu (Romică Țociu – n.r) este bine și el, era prin vacanță. Chiar m-a sunat, zilele trecute, să îmi povestească ce a făcut pe acolo. Ce să facem? Dăm înainte”, a spus el.