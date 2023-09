Întâlnire neașteptată! Ilinca Vandici va fi alături de soțul infidel: „Suntem pregătiți să...”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate, îndrăgite și cunoscute prezentatoare TV din România. Ea s-a facut remarcată prin intermediul emisiunii „Bravo, ai stil!”, reușind să își creeze o comunitate de aproape un milion de urmăritori pe Instagram.

Deși mai tot timpul a fost prezentă la filmări, prezentatoarea , băiatul pe care îl are împreună cu Andrei Neacșu.

Ilinca Vandici va fi alături de soțul infidel. În ce context se vor vedea cei doi

Chiar dacă a fost prezentă la filmările emisiunii pe care o moderează, Ilinca Vandici a declarat că a avut timp să se și plimbe câte puțin. Prezentatoarea a fost alături de micuțul Zian la mare, unde s-au bronzat și s-au jucat construind castele de nisip.

„M-am plimbat un pic. A trebuit să duc copilul la mare, că nu aveam altă variantă, o vacanță de vară are și copilul. Am dus copilul la mare, ne-am și plimbat, ne-am și bronzat, ne-am și jucat, am construit și castele de nisip, în fiecare zi, câte trei sau patru”, a declarat Ilinca Vandici.

Anul acesta, Ilinca Vandici trăiește niște emoții de nedescris, pentru că Zian va intra în clasa 0. Prezentatoarei nu îi vine să creadă cât de repede a trecut timpul și că fiul ei a ajuns deja la școală. Ca o mamă responsabilă, i-a explicat lui Zian cât de important este „să învețe să citească, să scrie, să socotească, să adune informații noi în fiecare zi”.

„ Cu siguranță. Copilul nostru este copilul nostru, iar el se va bucura de toată atenția și prezența ambilor părinți în viața lui, mai ales în momente atât de importante. Suntem acolo, pregătiți la susținere, cu florile în dinți și cu florile în suflet”, a mai declarat prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!”, conform .