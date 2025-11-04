B1 Inregistrari!
Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat". Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener

Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener

Elena Boruz
04 nov. 2025, 10:11
Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener
Sursa Foto: Facebook/ Ioana Ginghina
Ioana Ginghină a reintrat în atenția publicului, recent, odată cu postările despre senzualitate pe care le face pe rețelele de socializare. Femeia este din nou fericită și, deși, ca în orice casă, mai există și niște nemulțumiri, aceasta a explicat că ea și partenerul ei reușesc să găsească o cale de mijloc.

Într-un interviu acordat de curând, aceasta a explicat de ce are succes la bărbați. Mai mult, actrița a avut și un sfat pentru femeile care simt că nu pot să își găsească pe cineva care să le ducă la altar.

De ce are Ioana Ginghină succes la bărbați

Femeia a povestit că feminitatea este cea mai mare armă pe care o are în cucerirea unui bărbat. Aceasta este căsătorită pentru a treia oraă și, în cazul în care ar divorța, nu se teme că ar rămâne singură.

„Știu că sunt multe femei care, atunci când văd senzualitatea asta a mea afișată, se simt frustrate și zic: >

Ele nu au putut să găsească un bărbat și eu am găsit trei! Și, crede-mă că, dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele altul! Îl găsesc și pe al patrulea!

Pentru că sunt extraordinar de bine ancorată în feminitate! Sunt acolo! Și știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau, și sunt foarte bine eu cu mine. Eu sunt mândră de mine, ăsta e secretul! ”, a dezvăluit Ioana Ginghină pentru click.

Ce sfat le dă femeilor

De asemenea, Ioana Ginghină le-a oferit un sfat tuturor femeilor care nu își găsesc jumătatea. Potrivit acesteia, cel mai important lucru ar fi încrederea de sine.

„Soluția ar fi pentru aceste femei să aibă încredere în ele, să se bucure, să râdă! Când ești un om fericit, îndrăgostit, nu vezi urâtul din jurul tău!”, a mai spus actrița.

