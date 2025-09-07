B1 Inregistrari!
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient". Despre ce este vorba

Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 12:54
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Foto: Ioana Ginghină / Facebook

Ioana Ginghină a trecut prin momente grele, după ce gospodăria sa a fost pe punctul de a-i lua foc „ din cauza unui vecin inconștient”. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat pe rețelele de socializare.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „Am fost la un mega pas”

Ce s-a întâmplat

Ioana Ginghină a trecut prin momente terifiante după ce focul aprins de un vecin a scăpat de sub control și se apropia de casa și curtea în care locuiește alături de fiica sa, Ruxandra, și de soțul Cristi Pitulice, conform Click.

Vecinul acesteia a dat foc unor resturi sau plante uscate, iar flăcările s-au extins rapid până la gardul femeii. Flăcările s-au apropiat și de căsuța cu unelte și lemnele din curtea ei.

„Am fost la un mega pas”

„La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient care a dat foc la ceva în grădină și efectiv a ars tot gardul viu pe care îl aveam. Ia uitați ce e aici. Asta e lada cu compost”, a transmis Ioana Ginghină, pe internet.

„Tot gardul viu pe care îl aveam aici a ars. Nu mai zic că mai încolo aveam lemne, era căsuța cu unelte. Am fost la un mega pas”, a mai spus ea.

