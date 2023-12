Ioana Ginghină reacționează după ce s-a spus că iubitul ei este gelos pe Alexandru Papadopol: „Eu n-am nicio vină”

Actrița Ioana Ginghină a oferit o declarație clarificatoare cu privire la zvonurile că actualul ei partener, Cristi Pitulice, ar fi gelos pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Această declarație a venit în contextul pregătirilor pentru nunta programată pe 23 septembrie, relatează .

Ioana Ginghină: „Cristi nu este gelos pe Alexandru”

Ioana Ginghină a luat cuvântul pentru a lămuri recentele zvonuri care sugerau că actualul ei partener, Cristi Pitulice, ar fi resimțit gelozie față de fostul ei soț, . Această discuție a avut loc în cadrul unui interviu cu , în care actrița a vorbit despre nunta sa viitoare cu Cristi Pitulice.

a subliniat că Cristi nu este gelos sub nicio formă pe Alexandru Papadopol. Actrița a adăugat că între cei doi bărbați nu a existat nicio situație tensionată legată de relația ei. Totuși, aceasta a menționat o discuție neobișnuită despre prăjituri, care a fost subiectul unei „super-discuții” între Cristi și ea.

„A apărut prin ziare că Cristi a fost gelos. Nu a fost! A avut o discuție cu prăjiturile. A fost o super-discuție. M-am tot întâlnit cu oameni pe stradă și mi-au zis: «V-am văzut la o emisiune în care ați zis treaba cu prăjiturile! Ce mă bucur că, în sfârșit, zice cineva adevărul așa cum este el! Normal doamnă că te deranjează!». Așa și este. Nu mi-ar plăcea să vină vreo fostă sau vreun fost. Ori îi chemăm pe toți, ori pe niciunul”, a spus vedeta.

Vezi această postare pe Instagram

„Ne înțelegem, dar nu încât să îl invit la nunta mea”

Actrița a adăugat că nu a luat în considerare niciodată posibilitatea de a-l invita pe Alexandru Papadopol la nunta sa cu Cristi Pitulice. Ea a argumentat că ar fi o situație stânjenitoare pentru toți cei implicați și că preferă să evite astfel de situații. Ioana Ginghină a menționat că păstrează o relație civilizată cu tatăl fiicei sale după divorț, dar că nu ar merge la nunta sa, dacă acesta s-ar căsători. Cu toate acestea, vedeta nu ar avea nimic împotrivă ca fiica lor să participe la un astfel de eveniment.

„Nu am zis niciodată că l-aș chema pe Alexandru. Voi vedeți prea multe filme americane, părerea mea. Am văzut: «Ioana vrea să îl cheme, dar nu vrea iubitul!». Nici nu am avut o discuție, nu se pune problema, n-aș face așa ceva. Ce crezi, că el mă invită? Am vorbit toată ziua azi, de copil. Dar cred că zice el: «Ești nebună?». Îi zic că îl invit la ziua mea și zice: «Du-te mă, ai înnebunit? Ce e cu tine?»”.

Cred că vedeți prea multe filme americane, unde ei se înțeleg bine. Ne înțelegem, dar nu încât să îl invit la nunta mea. Eu nu m-aș relaxa, să știu că este și ăla, și ăla! Hai să îi invităm pe toți, să facem ca la emisiunea «Iartă-mă!» sau la «Din dragoste». Cred că nimeni nu se simte bine! Părinții lui Cristi vin, se uită, zic: «Uite-l și pe fostul!». Vreau să mă simt bine, la naiba!

Cum să mă duc? Cred că aș muri de râs! Ruxi trebuie să se ducă, n-are încotro. Dar eu n-am nicio vină, de ce să trec prin chestia asta? Poate lumea este mai relaxată, eu nu m-aș simți bine! Cred că m-aș uita ce zice unul, altul. Cum să mă văd cu părinții lui Alexandru la nuntă? Ce facem? Zic: «Ce mai faceți? Ce ziceți de actuala?»”, a spus Ioana Ginghină pentru .