a explicat ce înseamnă pentru ea statutul de mamă singură, după ce a fost criticată de urmăritori. Deși fostul soț este un tată implicat, influencerița spune că trebuie să se ocupe singură de tot atunci când fiica lor, Ayana, se află la ea.

Ioana Grama a explicat de ce fostul soț are mai mult sprijin

Vedeta a mărturisit că fostul ei partener beneficiază de sprijin din partea părinților lui. În schimb, se află într-o situație diferită, deoarece părinții ei nu sunt disponibili în același mod pentru a o ajuta cu treburile casnice sau cu supravegherea fetiței. Ea a subliniat că relația dintre ea și tatăl copilului este una excelentă, bazată pe respect, în ciuda comentariilor venite din partea persoanelor care nu le cunosc situația.

„Alex are ajutor zilnic de la părinții lui pentru care suntem extrem de recunoscători. Se implică foarte mult, nu am putea trăi fără ei nici eu, nici Alex, însă eu nu îi am pe părinții mei la dispoziția mea (…) Sunt tot felul de situații pe care nu le cunoașteți (…) Amândoi suntem niște părinți extrem de implicați și facem tot ce putem pentru creșterea Ayanei. Nu am ce să îmi reproșezi lui Alex și nici el nu are ce să îmi reproșeze mie. Mai mult ne reproșează necunoscuții. Noi facem o treabă extraordinară”, a mărturisit aceasta pe rețelele de socializare.

De ce susține Ioana Grama că toate responsabilitățile cad pe umerii ei

Ioana a ținut să precizeze faptul că momentele în care Ayana locuiește cu ea sunt extrem de solicitante. Deși are o relație, iubitul ei nu locuiește în aceeași casă și nu participă la creșterea fetiței. Ea a amintit că mama ei i-a fost alături doar în primul an de viață al micuței, dar acum așteptările celor din jur o fac să resimtă oboseala.

„Când Ayana este la mine, sunt doar eu cu ea, iubitul meu nu locuiește cu mine. Nu doarme la mine, nu mă ajută cu creșterea copilului, așadar toate responsabilitățile cad pe umerii mei (…) Am foarte multe responsabilități și recunosc că îmi este greu, asta ca să conștientizați că e normal să mai uit (…) În fiecare zi a vieții mele, oamenii au așteptări de la mine (…) Este foarte solicitant”, a mai declarat aceasta.