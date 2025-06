Ioana, noi dezvăluiri despre divorțul de Ilie Năstase: „M-a torturat psihic”

Ioana Năstase a depus actele pentru de Ilie Năstase. Deși a mai făcut acest gest și în trecut, spune că de data aceasta separarea este definitivă. „Vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat”, a susținut ea.

Ioana spune că Ilie Năstase a torturat-o psihic

Ioana a zis că a îndurat „chinuri greu de imaginat” în relația cu fostul sportiv, așa că acum nu va mai da înapoi în procesul de divorț.

„L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a afirmat Ioana Năstase, la „Un show păcătos”, potrivit

Întrebată ce reacție a avut Ilie Năstase, aceasta a răspuns: „El nu prea vorbește, mai ales în ultimul an nu prea am comunicat. Nu vreau să-l denigrez, nu vreau să vorbesc urât la adresa lui, doar că nu am mai putut eu să rezist la agresivitatea lui, și fizică, și verbală, și amenințări și toate cele. Nu am mai putut”.

Ioana Năstase reproșează „agresivitatea verbală și fizică”

Anterior, ea a spus că motivul divorțului ține de

„Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc. Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție”, a susținut Ioana Năstase, pentru