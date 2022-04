Ioana Voicu se pregătește să devină mamă pentru prima oară: „Am visat acest nume acum trei ani”

Fiica lui Mădălin Voicu din viața ei. Ioana Voicu s-a logodit cu o lună înainte de a deveni mămică și se pregătește pentru o nouă etapă, alături de cel care-i va deveni soț.

Frumoasa prezentatoare și a împărtășit vestea pe rețelele de socializare.

Ioana Voicu mai fericită ca niciodată

Prezentatoarea TV a postat pe contul ei personal de Instagram o fotografie cu inelul de logodnă și o fotografie în care i se vede burtica de gravidă. Ioana a fost cerută în căsătorie de cel căruia îi va dărui o fetiță.

Fiica lui Mădălin Voicu și a ținut să împărtășească vestea și cu prietenii din online.

„Se spune că fetițele vin mai devreme, așa am auzit. Data programată este între 5 și 15 mai, dar sperăm să ajungem până acolo. Există această posibilitate (n.red.: să nască mai devreme), eu având și placenta Praevia. Să duc până la termen nu este imposibil, dar există anumite riscuri, cum ar fi să nasc mai devreme. Singura problemă este că respir puțin cam greu și nu prea mai pot urca scările”, a declarat Ioana Voicu în emisiunea „Star News”, potrivit unica.

Fiica lui Mădălin Voicu este , iar în luna mai urmează să o aducă pe lume pe fetița sa.

„A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De-asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De-asta am și făcut anunțul acum, pentru că nu am vrut să-l fac până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi”, a mărturisit prezentatoarea TV la Antena Stars.

„Am visat acest nume acum trei ani”

Ioana are parte de foarte multă iubire, iar într-un timp foarte scurt. Aceasta a mărturisit că există și o posibilitate de a naște mai devreme, fiind însărcinată în luna a 8-a.

„Iese taur, ca mine. Nici dacă îmi programam nu ieșea atât de bine. Iese undeva până la jumătatea lui mai. Este fetiță! O va chema Annora. Am visat acest nume acum vreo trei ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult. Am căutat să văd dacă există măcar, când m-am trezit. Am zis că, dacă o să am o fetiță, așa o va chema”, a spus Ioana.

„Toată lumea este bucuroasă, entuziasmată, abia așteaptă. Din gașca de prieteni sunt prima, cea care o să dea startul. Tata era foarte sigur că este băiat. Mă cert de trei ani cu el. Chiar și în direct am avut o dispută în care îi spuneam că eu, când voi rămâne gravidă, voi avea fată”, a mai adăugat prezentatoarea TV.