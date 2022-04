Nicole Cherry face nuntă și botez, în aceeași zi: „Vom spune DA și ne vom axa pe evenimentul Anastasiei, pentru că vrem să fie despre ea, nu despre noi”

Nicole Cherry este una dintre cele mai îndrăgite interprete din lumea showbizului românesc. „Florile tale”, „Scrie-mi pe suflet”, „Memories” sunt doar câteva hituri din repertoriul vedetei.

Nicole Cherry a devenit mămică la 22 de ani

Artista a reușit să-și construiască o carieră de succes și să creeze o familie frumoasă, alături de Florin. Cei doi au devenit părinți și se bucură de fiecare zi petrecută alături de micuța lor.

„Am reușit să organizăm cât de cât botezul, recunosc. Nu aș fi putut să mă descurc singură, pentru că avem destul de mulți invitați, fiind și prima petrecere mare, ne-am dorit să avem toți oamenii pe care îi iubim alături de noi, e o listă foarte mare, chiar nu mă așteptam și ne-au și răspuns pozitiv mulți dintre ei”, a spus Nicole Cherry, citată de .

Nicole Cherry și-a ales nașii pentru nuntă

Anastasia, fiica lui Nicole Cherry va fi botezată în luna mai. Vedeta a decis să se căsătorească în aceeași zi. Artista și-a ales și nași.

„Cumva va avea loc cununia noastră practic, dar pe cea religioasă o vom păstra pentru un eveniment din viitor. Dar va avea loc cununia, pur și simplu vom spune DA și pentru că vrem să fie despre ea, nu despre noi. (…)

Nașii vor fi prietenii noștri de familie, pe care îi cunosc eu de foarte mult timp, de la 14 ani, sunt nașii Anastasiei, iar nașii de cununie vor fi oamenii apropiați sufletului nostru, din partea lui Florin”, a precizat Nicole Cherry.

Cu cine se iubește Nicole Cherry

Artista s-a logodit în luna octombrie. Alesul acesteia fiind omul de afaceri Florin Popa.

„A fost într-un moment surprinzător pentru mine, . A fost ceva spontan, eram în drum spre munte, am zis că o să luăm cina împreună, am zis să ne sărbătorim că mai e puțin și vine fetița, și uite că a venit și inelul”, a mărturisit interpreta în cadrul unui interviu.

Bărbatul activează într-un domeniu diferit față de cel al artistei. Acesta este afacerist, deținând un magazin GSM.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.