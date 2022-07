Irina Ceban, dezvăluiri despre viața personală, în premieră! Fosta concurentă de la „Survivor România” nu mai este singură: „Am pe cineva în viața mea”

Irisha este o artistă originară din Republica Moldova și a colaborat cu Dj Sava pentru prima sa piesă. Aceasta a locuit peste ocean, în Miami pentru o perioadă de timp, dar s-a întors în România. Înainte de , ea a participat la „Bravo ai Stil!”, unde a uimit cu ținutele sale spectaculoase.

Când vine vorba de viața personală, Irina Ceban sau Irisha, așa cum este cunoscută pe numele de scenă, este foarte discretă. Recent, bruneta a recunoscut că trăiește o perioadă frumoasă din punct de vedere sentimental.

Irisha, fosta concurentă de la „Survivor România”, nu mai este singură

Irisha este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin stilul vestimentar deosebit și a cunoscut celebritatea în urma unor show-uri tv celebre la care a participat.

De curând, Irina Ceban a declarat că nu mai este singură. Bărbatul rămâne misterios, alegând să nu îi dezvăluie deocamdată identitatea, însă a mărturisit ce se întâmplă mai exact între ei, potrivit wowbiz.ro.

„Ies cu cineva, atâta pot să zic. Probabil e prima dată când declar așa ceva. Niciodată nu am vorbit despre viața mea personală și o consider privată, pentru că e privată. Sunt într-o perioadă fericită din punct de vedere emoțional, am pe cineva în viața mea, nu știu dacă e acel cineva, dar e o încercare și până în momentul de față e reușită”, a declarat Irisha, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

Cine este Irina Ceban

În vârstă de 33 de ani, Irina Ceban din Republica Moldova a devenit cunoscută în România după participarea , unde a reușit să ajungă în Marea Finală. Moldoveanca a absolvit Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, apoi a urmat o școală de stiliști în România, dar și una în America.

Vedeta se consideră perfecționistă și a acceptat să participe la Survivor România pentru că îi place sportul și experiențele noi.

În lumea muzicală, Irina Ceban e cunoscută ca „ Irisha ” și a cântat cu mai mulți cântăreți celebri. În 2017, artista a debutat în lumea muzicală, alături de DJ Sava. Ea este urmărită de aproape 50 de mii de fani pe Instagram, acolo unde postează des despre stilul ei de viață, muzică și modă.