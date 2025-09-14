B1 Inregistrari!
Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)

Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)

Traian Avarvarei
14 sept. 2025, 17:59
Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)

Irina Columbeanu. Sursa foto: Captură video - Irina Columbeanu / TikTok
Cuprins
  1. Ce mesaj i-a transmis Monica Gabor lui Cătălin Botezatu
  2. De ce s-a supărat Irinel Columbeanu

Irina Columbeanu a pășit pe un podium pentru prima dată, la invitația lui Cătălin Botezatu, la Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion desfășurat la Cluj. Monica Gabor i-a mulțumit designerului pentru acest gest. În schimb, Irinel Columbeanu s-a arătat dezamăgit că el n-a fost anunțat, să poată merge și el la eveniment.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

Ce mesaj i-a transmis Monica Gabor lui Cătălin Botezatu

Irina Columbeanu a defilat pentru Cătălin Botezatu la Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion, care are loc zilele acestea în Cluj.

@columbeanu.irinaTransilvania Fashion Festival Day 3 ❣️Designers: Tudor Halatiu, Raluca Soare, Roxana Blagu, Evelin Fink. Makeup: Alex Radulescu♬ Luxury by Azealia Banks – ☆ Audios ☆

@columbeanu.irinaTransilvania Fashion Festival Day 1 🖤 more behind the scenes on my Insta: columbeanu.irina Designers: Mariana Anghel, Cristiana Coca, Daria Capitanescu Makeup by Alex Rădulescu♬ оригинальный звук Master Dance

Mama adolescentei, Monica Gabor, i-a mulțumit designerului că a invitat-o pe fată pe podium.

@columbeanu.irina Transilvania Fashion Festival Day 2 🫶🏻 designers: 1. Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca – Licența. 2. Universitatea Nationalã De Arte „George Enescu” 3. Universitatea de Vest Timisoara. 4. Cătălin Botezatu #fashionshow#model#runway ♬ stereo love – .

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a transmis Monica Gabor în online, în dreptul unei imagini cu Cătălin Botezatu.

De ce s-a supărat Irinel Columbeanu

În schimb, Irinel Columbeanu s-a arătat dezamăgit că nici fiica sa, nici nașul său, Matei Miko, nu i-au spus despre eveniment.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a susținut acesta, pentru CanCan.

Irinel Columbeanu a sunat-o și pe Monica Gabor, care l-a asigurat că nu are nicio legătură cu evenimentul, ea fiind în America.

El a mai afirmat că și-ar fi dorit să o vadă pe Irina pe podium, doar că „eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”.

