Irina Columbeanu a pășit pe un podium pentru prima dată, la invitația lui Cătălin Botezatu, la Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion desfășurat la Cluj. Monica Gabor i-a mulțumit designerului pentru acest gest. În schimb, Irinel Columbeanu s-a arătat dezamăgit că el n-a fost anunțat, să poată merge și el la eveniment.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute .

Ce mesaj i-a transmis Monica Gabor lui Cătălin Botezatu

Irina Columbeanu a defilat pentru Cătălin Botezatu la Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion, care are loc zilele acestea în Cluj.

Transilvania Fashion Festival Day 3 ❣️Designers: Tudor Halatiu, Raluca Soare, Roxana Blagu, Evelin Fink. Makeup: Alex Radulescu

Transilvania Fashion Festival Day 1 🖤 more behind the scenes on my Insta: columbeanu.irina Designers: Mariana Anghel, Cristiana Coca, Daria Capitanescu Makeup by Alex Rădulescu

Mama adolescentei, Monica Gabor, i-a mulțumit designerului că a invitat-o pe fată pe podium.

Transilvania Fashion Festival Day 2 🫶🏻 designers: 1. Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca – Licența. 2. Universitatea Nationalã De Arte „George Enescu” 3. Universitatea de Vest Timisoara. 4. Cătălin Botezatu

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a transmis Monica Gabor în online, în dreptul unei imagini cu Cătălin Botezatu.

De ce s-a supărat Irinel Columbeanu

În schimb, Irinel Columbeanu s-a arătat dezamăgit că nici fiica sa, nici nașul său, Matei Miko, nu i-au spus despre eveniment.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a susținut acesta, pentru

Irinel Columbeanu a sunat-o și pe Monica Gabor, care l-a asigurat că nu are nicio legătură cu evenimentul, ea fiind în America.

El a mai afirmat că și-ar fi dorit să o vadă pe Irina pe podium, doar că „eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”.