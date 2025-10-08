Irina Columbeanu pare să calce pe urmele mamei sale, Monica Gabor, atât prin eleganță, cât și prin modul în care începe să își construiască o imagine publică. Fiica fostului milionar Irinel Columbeanu trăiește de câțiva ani în Statele Unite ale Americii, unde pare să se fi adaptat perfect unui stil de viață modern, echilibrat și plin de rafinament.

Deși preferă discreția și nu caută constant atenția presei, tânăra reușește să atragă privirile prin aparițiile sale, care reflectă o educație estetică rafinată și o înclinație naturală spre bun gust.

Ce valoare are geanta de lux purtată de fiica lui Irinel Columbeanu

Tânăra a reușit din nou să capteze atenția publicului, după ce a apărut purtând o geantă semnată Hermès, un adevărat simbol al luxului și exclusivității, preferat de cele mai sofisticate vedete internaționale.

Geanta purtată de aceasta face parte din celebra colecție Birkin, una dintre cele mai râvnite linii de lux din lume. Creată inițial pentru actrița și cântăreața Jane Birkin, această piesă a devenit de-a lungul timpului un simbol al statutului și al exclusivității, fiind realizată manual de meșteșugari specializați ai casei Hermès. Fiecare exemplar necesită zeci de ore de muncă minuțioasă, iar materialele folosite, de la pielea fină de vițel până la variante rare din crocodil sau șarpe, justifică pe deplin prețurile uriașe.

O geantă Birkin originală pornește de la aproximativ 20.000 de euro, însă valoarea poate crește semnificativ în funcție de culoare, dimensiune, materialul exotic folosit sau dacă face parte dintr-o ediție limitată. Unele modele ajung chiar să se vândă la licitații pentru sume de peste 100.000 de euro, transformându-se în adevărate investiții de lux.

Cine este Irina Columbeanu și cum arată viața ei în America

Ajunsă la vârsta de 18 ani, aceasta duce o viață complet diferită de cea din România, trăind de câțiva ani în Statele Unite ale Americii, alături de mama sa, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, omul de afaceri Mr. Pink. Mutarea peste ocean i-a oferit tinerei șansa de a se dezvolta într-un mediu stabil și echilibrat, unde a reușit să îmbine educația cu pasiunile sale, departe de presiunea lumii mondene care i-a înconjurat copilăria.

Deși a crescut în atenția publicului, Irina a ales un drum discret și matur, preferând să se concentreze pe studii și pe activități care îi stimulează creativitatea și dezvoltarea personală.