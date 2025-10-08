B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)

Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)

Ana Beatrice
08 oct. 2025, 17:05
Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
Sursa Foto: Instagram -columbeanu.irina
Cuprins
  1. Ce valoare are geanta de lux purtată de fiica lui Irinel Columbeanu
  2. Cine este Irina Columbeanu și cum arată viața ei în America
Irina Columbeanu pare să calce pe urmele mamei sale, Monica Gabor, atât prin eleganță, cât și prin modul în care începe să își construiască o imagine publică. Fiica fostului milionar Irinel Columbeanu trăiește de câțiva ani în Statele Unite ale Americii, unde pare să se fi adaptat perfect unui stil de viață modern, echilibrat și plin de rafinament.

Deși preferă discreția și nu caută constant atenția presei, tânăra reușește să atragă privirile prin aparițiile sale, care reflectă o educație estetică rafinată și o înclinație naturală spre bun gust.

@columbeanu.irina🤎♬ original sound – ౨ৎ

Ce valoare are geanta de lux purtată de fiica lui Irinel Columbeanu

Tânăra a reușit din nou să capteze atenția publicului, după ce a apărut în mediul online purtând o geantă semnată Hermès, un adevărat simbol al luxului și exclusivității, preferat de cele mai sofisticate vedete internaționale.

Geanta purtată de aceasta face parte din celebra colecție Birkin, una dintre cele mai râvnite linii de lux din lume. Creată inițial pentru actrița și cântăreața Jane Birkin, această piesă a devenit de-a lungul timpului un simbol al statutului și al exclusivității, fiind realizată manual de meșteșugari specializați ai casei Hermès. Fiecare exemplar necesită zeci de ore de muncă minuțioasă, iar materialele folosite, de la pielea fină de vițel până la variante rare din crocodil sau șarpe, justifică pe deplin prețurile uriașe.

O geantă Birkin originală pornește de la aproximativ 20.000 de euro, însă valoarea poate crește semnificativ în funcție de culoare, dimensiune, materialul exotic folosit sau dacă face parte dintr-o ediție limitată. Unele modele ajung chiar să se vândă la licitații pentru sume de peste 100.000 de euro, transformându-se în adevărate investiții de lux.

Cine este Irina Columbeanu și cum arată viața ei în America

Ajunsă la vârsta de 18 ani, aceasta duce o viață complet diferită de cea din România, trăind de câțiva ani în Statele Unite ale Americii, alături de mama sa, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, omul de afaceri Mr. Pink. Mutarea peste ocean i-a oferit tinerei șansa de a se dezvolta într-un mediu stabil și echilibrat, unde a reușit să îmbine educația cu pasiunile sale, departe de presiunea lumii mondene care i-a înconjurat copilăria.

Deși a crescut în atenția publicului, Irina a ales un drum discret și matur, preferând să se concentreze pe studii și pe activități care îi stimulează creativitatea și dezvoltarea personală. Vrea să devină medic, să aibă propria clinică și poate și să facă o descoperire medicală.

Tags:
Citește și...
Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă
Monden
Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă
Nicolle Fota, după despărțirea de Cătălin Botezatu: „Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele”
Monden
Nicolle Fota, după despărțirea de Cătălin Botezatu: „Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele”
Alexia Eram: „Sunt conștiincioasă”. Lucrul pe care l-a învățat de la mama ei și îl face anual
Monden
Alexia Eram: „Sunt conștiincioasă”. Lucrul pe care l-a învățat de la mama ei și îl face anual
Diana Dumitrescu, schimbare radicală de look după ce a trecut la altă religie. Cum a fost surprinsă actrița în biserică, ținând o cuvântare (VIDEO)
Monden
Diana Dumitrescu, schimbare radicală de look după ce a trecut la altă religie. Cum a fost surprinsă actrița în biserică, ținând o cuvântare (VIDEO)
Elena Hagi, apariție surprinzătoare la două luni după naștere. Cât costă ținuta pe care a purtat-o soția lui Ianis
Monden
Elena Hagi, apariție surprinzătoare la două luni după naștere. Cât costă ținuta pe care a purtat-o soția lui Ianis
Anda Adam nu a fost lăsată să doarmă cu soțul ei la „Asia Express”: „Au spus că…”
Monden
Anda Adam nu a fost lăsată să doarmă cu soțul ei la „Asia Express”: „Au spus că…”
Laura Cosoi, momente grele după naștere: „Nu te mai caută nimeni. Se lasă o liniște stupidă în jur”
Monden
Laura Cosoi, momente grele după naștere: „Nu te mai caută nimeni. Se lasă o liniște stupidă în jur”
Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
Monden
Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
Monden
Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
Monden
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
Ultima oră
18:10 - Dan Negru a avut o reacție tranșantă: „Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni!”
17:59 - Consumatorii de produse vegetariene puși la punct în Parlamentul European. Decizia schimbă denumirea anumitor alimente
17:51 - Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
17:45 - Captură impresionantă la Giurgiu! Mii de haine și parfumuri de lux contrafăcute, descoperite în autocare venite din Turcia
17:45 - “Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
16:49 - Investigație NYT: Afacerile lui Hunter Biden în România. A încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din București
16:49 - Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
16:46 - Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5. Marius Keseri avea 60 de ani
16:46 - Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
16:44 - Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene