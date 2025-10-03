B1 Inregistrari!
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit"

Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”

Traian Avarvarei
03 oct. 2025, 21:22
Irina Columbeanu a susținut că vrea să facă o descoperire medicală: „Sper și o să încerc”. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Ce fel de iubit își dorește Irina Columbeanu
  2. De ce Irina Columbeanu vrea să devină medic

Irina Columbeanu vrea să devină medic, să aibă propria clinică și poate și să facă o descoperire medicală. Fiica Monicăi Gabor a mai spus că nu are iubit și nici nu se gândește la asta prea curând deoarece se va concentra pe facultate. Totuși, ea a povestit ce fel de partener își dorește pe viitor.

Ce fel de iubit își dorește Irina Columbeanu

Întrebată într-un podcast dacă vara aceasta a apărut vreun „domnișor” în viața ei, Irina Columbeanu a răspuns: „Nu, nu m-am concentrat pe acest aspect și nici nu cred că o să mă concentrez prea curând pentru că începe facultatea. Deci nu, mulțumesc!”.

Ea a spus apoi că nu exclude posibilitatea ca pe viitor să aibă un iubit român.

„Sunt OK cu orice bărbat din orice țară. Dacă mă respectă și e ceea ce caut eu, atunci e OK, nu prea îmi pasă de unde e. (…) Dacă nu mă respectă, adio! (Aș vrea) să fie acolo pentru mine, să fie nu doar un iubit, ci și un partener, și să mă iubească oricum aș fi, și să fim acolo unul pentru celălalt, să fie loial, să fie cult, inteligent, generos”, a explicat Irina Columbeanu, în podcastul „Fiță cu Adiță”.

Ea a mai spus că până acum nu a suferit după vreun băiat: „NU! Ce, par genul de fată să sufere după un băiat? (râde) Nu”.

În schimb, și-a adus aminte că a plâns în ultima lună, „dar nu mai știu de ce, probabil de la un film”.

De ce Irina Columbeanu vrea să devină medic

Lăudată pentru educația pe care o are, Irina a spus modestă: „Nu e datorită mie, e datorită mamei și tatălui meu, taților mei, de fapt”.

Întrebată dacă îi e frică de anturajele din America, dat fiind că e la o vârstă în care anturajele sunt foarte periculoase, ea a răspuns: „Nu, pentru că mereu mi-am găsit prieteni din grupurile care trebuie, adică niciodată nu am avut prieteni care se droghează sau din astea, mereu am fost din grupuri care învață foarte bine. (Tocilară?) Da, îmi pare rău, dar atâta s-a putut. (râde) Da, și mă bucur pentru că am un viitor foarte strălucit pe care trebuie să-l respect și să nu îl ruinez prin a face prostii”.

Irina Columbeanu vrea să devină medic. Tânăra a afirmat că se vede salvând vieți și „sper să descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit; sper, eu doar sper și o să încerc!”. De asemenea, în zece ani se vede având propria ei clinică.

