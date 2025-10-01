B1 Inregistrari!
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)

Ana Beatrice
01 oct. 2025, 09:34
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - columbeanu.irina
Cuprins
  1. Cum și-a răsfățat Irina Columbeanu mama la Dubai
  2. Cum au reacționat fanii la apariția Monicăi Gabor
  3. Ce înseamnă această reuniune pentru Irina Columbeanu

Irina Columbeanu a avut parte de un moment de suflet alături de mama sa, Monica Gabor, în Dubai. După câteva luni petrecute în România, alături de tatăl său, Irinel Columbeanu, tânăra de 18 ani s-a reîntors lângă Monica și mătușa sa, Ramona. Cele trei au sărbătorit reuniunea într-un restaurant exclusivist, iar tânăra a surprins clipele emoționante în imagini pe care le-a împărtășit cu urmăritorii săi. Apariția spectaculoasă a Monicăi a atras imediat atenția și a stârnit numeroase reacții entuziaste din partea fanilor.

Irina Columbeanu cu Monica și cu sora acesteia, Ramona. Sursa Foto: Captură Video/ TikTok – columbeanu.irina

Cum și-a răsfățat Irina Columbeanu mama la Dubai

În vacanța de vară, Irina Columbeanu și-a dedicat timpul tatălui său, alături de care a ieșit în oraș și l-a surprins cu preparate rafinate într-un restaurant din București. Acum, adolescenta și-a dorit să o răsfețe și pe Monica Gabor. Cele două, împreună cu Ramona, au ales un local select din Dubai, unde au testat deserturi tradiționale precum kunafa cu înghețată turcească, baclava și „Um Ali”. „Monica este expertă în kunafa”, a glumit Ramona, în timp ce Irina a notat cu entuziasm experiența pe TikTok.

Cum au reacționat fanii la apariția Monicăi Gabor

Deși deserturile au primit nota 10, atenția urmăritorilor s-a concentrat mai ales asupra Monicăi Gabor, o prezență rară în social media. „Ne era dor de Monica! Mai vrem video cu ea”, a comentat un fan. Mulți au apreciat discreția și bunul simț al vedetei, în timp ce alții au observat schimbări în aspectul său: „Monica nu mai este Monica! Parcă e altă persoană”, a scris cineva. „Forma sprâncenelor o îmbătrânește”, a adăugat alt utilizator, în timp ce alți urmăritori au remarcat maturitatea și rafinamentul său: „S-a maturizat, are aproape 40 de ani”.

@columbeanu.irina @Ramonagabor @Gabor Privé Official @Monica Gabor #tastetest ♬ original sound – Irina Columbeanu

Ce înseamnă această reuniune pentru Irina Columbeanu

Pentru Irina Columbeanu, aceste momente petrecute cu familia sunt extrem de prețioase. După perioada petrecută în România cu Irinel, revederea cu Monica la Dubai marchează echilibrul pe care tânăra îl caută între cei doi părinți. Prezența Ramonei a completat tabloul de familie, iar imaginile distribuite au adus bucurie atât fanilor, cât și apropiaților.

