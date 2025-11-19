B1 Inregistrari!
Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei

19 nov. 2025, 12:05
Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
Irina Columbeanu se bucură de o vacanță în Dubai alături de mătușa ei, Ramona Gabor, după vizita recentă în România. Fotografiile postate de cele două au atras atenția publicului, strângând mii de aprecieri, dar și mesaje negative. Irina Columbeanu a devenit ținta unor comentarii negative, critice la adresa aspectului ei fizic.

Cine i-a luat apărarea Irinei Columbeanu după ce a fost jignită

Irina Columbeanu și Ramona Gabor au realizat o ședință foto în Dubai, iar imaginile au atras rapid atenția internauților. Fotografiile au strâns peste 30.000 de like-uri, semn că publicul urmărește cu interes activitatea celor două. Totuși, printre reacțiile pozitive, au apărut și comentarii răutăcioase.

O tânără și-a exprimat critic opinia despre aspectul Irinei, iar mesajul ei a generat un val de reacții.

„Ești anorexică! Exagerat de slabă. Nu ai nimic atrăgător fizic, dar ai un zâmbet aparte”, a scris internauta.

Iar Ramona Gabor a reacționat imediat: „Wow, între femei ar trebui să fie suport… dar aparent tu nu ai auzit de acest concept”.

Internauții s-au luat la ceartă în secțiunea în comentarii

Reacția Ramonei a atras atenția și altor utilizatori, care au luat apărarea celor două. Ei au criticat mesajul internautei și au încercat să o apere pe Irina. Schimburile de replici s-au intensificat rapid, iar reacțiile au devenit tot mai dure. Internauții au dorit să ofere un semn de solidaritate și să descurajeze comentariile răutăcioase.

„Taci și ofilește-te acolo. Te-ai trezit din somn? Tutele planetei știu să ofere hate și atât! Amândouă sunt superbe”, a scris o internaută la comentariul jignitor lăsat la postare.

Deranjată de reacțiile primite, cea care a numit-o pe Irina „anorexică” a revenit cu un alt mesaj. Ea a încercat să își apere opinia și și-a justificat afirmațiile. Tonul ei a rămas critic, iar replica a generat și mai multe discuții.

„Vorbește tu la 50 ani ai tăi. Eu la 20 nu am cum să mă ofilesc curând, fie vorba între noi. Am spus perspectiva mea. Este persoană publică, își asumă părerile publicului. Nu trebuie să vii tu, no name, să apostrofezi un adevăr pe care eu îl văd. Tu afirmă-ți propria părere separat. Stai jos! Nota 4”.

Irina Columbeanu, apreciată pentru eleganța afișată în pozele din Dubai

În ciuda comentariilor critice, majoritatea fanilor au transmis mesaje de susținere. Ei au apreciat naturalețea Irinei și au remarcat eleganța celor două.

„Doamne, ce frumos ți-ai păstrat puritatea pe față, Irina”,
„Sunteți două frumoase”,
„Îmi plac naturalețea și finețea Irinei” și
„Ești superbă, ești educată și ai atâta de mult bun simț”, sunt o parte dintre comentariile pozitive.

