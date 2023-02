Irina Deaconescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Cu ce se confruntă soția lui Cristi Manea și fetițele ei: „Am fost internată cu Venus”

Problemele de sănătate par să se înmulțească de la o zi la alta în cazul Irinei Deaconescu și al familiei ei.

Soția lui Cristi Manea a dezvăluit că după ce ambele ei fetițe au fost bolnave, a ajuns și ea să prezinte aceleași simptome.

Perioadă extrem de dificilă pentru Irina Deaconescu și fetițele ei

Irina Deaconescu le-a mărturisit urmăritorilor ei de pe Instagram că trece printr-o , pentru că și ea și fiicele ei s-au simțit foarte rău. Cu micuța Venus a ajuns și la spital, iar apoi a realizat că starea ei de sănătate începe să se deterioreze.

Ultima perioadă din viața influenceriței a fost departe de perfecțiunea întâlnită adesea pe rețelele de socializare. Irina a mărturisit că a avut câteva săptămâni de coșmar, pentru că și-a văzut ambele fetițe bolnave și cu cea mică a ajuns să fie internată în spital, scrie .

Provocarea a fost și mai mare pentru că odată ce una dintre ele se simțea mai bine, cealaltă începea să arate simptome ale unei răceli foarte puternice, ca la final să fie chiar tânăra mămică cea cu probleme de sănătate.

Probleme de sănătate în familia Irinei Deaconescu

„Ca să înțelegeți cum a decurs ultima perioadă. Am avut o săptămână în care Victoria s-a simțit foarte rău, probabil a avut gripă, dar nu i-am făcut test de gripă. Am fost cu ea la doctorul de familie și i-a dat alt tip de tratament. După a urmat o săptămână în care am fost internată cu Venus pentru bronșiolită, pneumonie, gripă B. Am ajuns acasă, Venus a început să verse, am mers din nou la Urgență.

Asta se întâmpla alaltăieri. Din nou, i-au pus branulă, i-au făcut perfuzii, i-au făcut injecții. S-a simțit bine. Ieri am plecat la București, a sunat mami că Victoria nu e bine, că varsă în continuu, până astăzi. Și azi-noapte am început și eu să vărs,și am și zburat. Deci cam așa .”, a dezvăluit Irina Deaconescu pe InstaStory.