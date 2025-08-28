B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Fodor: „Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea”. Ce a făcut prezentatoarea TV la Asia Express

Irina Fodor: „Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea”. Ce a făcut prezentatoarea TV la Asia Express

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 13:32
Irina Fodor: „Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea”. Ce a făcut prezentatoarea TV la Asia Express
Sursa Foto: Instagram/ @irina_fodor

Irina Fodor a vorbit despre noul sezon „Asia Express” care a venit cu noi provocări. Prezentatoarea a menționat că anul acesta nu s-a mai îmbolnăvit. Ea a dezvăluit ce „tratament” a urmat.

Cuprins

  • Cum s-a pregătit Irina Fodor pentru noul sezon
  • „Am mâncat șarpe”
  • „Banii s-au dus pe…”

Cum s-a pregătit Irina Fodor pentru noul sezon

Sezonul 8 Asia Express va avea premiera la Antena 1 pe 7 septembrie. De data aceasta, sănătatea nu i-a mai jucat feste Irinei Fodor.

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu “tratamentul”, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”, a mărturisit prezentatoarea pentru Cancan.

„Am mâncat șarpe”

Irina a încercat și lucruri noi. Ea a mărturisit că și-a dorit să guste carne de șarpe.

„Anul ăsta am mâncat șarpe. Da, mi-am dorit foarte mult să încerc carne de șarpe, pentru că știam că în zona respectivă găsești. Și au făcut rost colegii din producție. Noi nu am ajuns neapărat în zonele în care se mânca, nu știu, în mod obișnuit, carne de șarpe. Dar se putea face rost”, a declarat aceasta.

„Și a fost foarte interesant. Adică, așa un gust de pui și iarbă proaspătă. Cam așa, acolo m-aș duce cu gândul. Dar nu mi s-a părut nimic nici scârbos, nici de nemâncat a doua oară. Bine, n-o să mă duc special în Vietnam să-mi comand carne de șarpe. Nu e cazul. Dar, așa, pentru curiozitatea personală am fost satisfăcută. Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea. Vedem la anul ce idei îmi mai vin”, a adăugat.

„Banii s-au dus pe…”

Prezentatoarea TV a mai declarat că nu a cumpărat niciun suvenir, însă are un motiv.

„Anul ăsta nu am adus niciun fel de suvenir. Dar îți explic imediat și de ce, să nu mă crezi o mamă și o soție groaznică. Pentru că anul ăsta Diana a împlinit 14 ani și a venit la mine acolo. Ăsta a fost cadoul meu și al lui Fodorică pentru Diana: o vacanță în Coreea de Sud. Au venit împreună la finala Asia Express. Și am mai stat vreo patru sau cinci zile împreună acolo. Așa că n-am mai cumpărat niciun suvenir, pentru că banii s-au dus pe biletele de avion”, a spus Irina Fodor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Gina Pistol, apariție trăznet la Masterchef. Cum a topit, vedeta, opt kilograme în timp record
Monden
Gina Pistol, apariție trăznet la Masterchef. Cum a topit, vedeta, opt kilograme în timp record
Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
Politică
Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
Cu ce se ocupă Oana Monea de la „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cât câștigă într-o zi de muncă  
Monden
Cu ce se ocupă Oana Monea de la „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cât câștigă într-o zi de muncă  
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Eveniment
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Eveniment
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Eveniment
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
Externe
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
EXCLUSIV| Alin Simoiu, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, aruncă BOMBA despre Teo: „Forțează puțin aparențele”
Monden
EXCLUSIV| Alin Simoiu, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, aruncă BOMBA despre Teo: „Forțează puțin aparențele”
Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
Monden
Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Monden
Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Ultima oră
14:13 - Incendiu în centrul Bucureștiului. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert
14:04 - USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi”/„Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR”
13:58 - Sub cerul Capitalei: cum respiră Bucureștiul și unde să locuim
13:32 - Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României”/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”
13:28 - România are nevoie măsuri de relansare economică. Mihai Ghigiu (PSD): „Trebuie să vorbim despre o stimulare a economiei, despre reuperarea încrederii investitorilor” (VIDEO)
13:07 - Mitul „prețului mare”: Când asigurarea privată devine mai ieftină decât mersul direct la privat
13:00 - Dan Tanasă clarifică incidentul în care un livrator, de origine străină, a fost agresat de un trecător: „Violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe”
12:55 - Bărbat din Ialomița, decedat într-un incendiu. O țigară nestinsă i-a adus sfârșitul
12:28 - Marius Budăi: „Sarcina nu este un lux”. Ce propuneri legislative intenționează să susțină parlamentarul
12:28 - Gina Pistol, apariție trăznet la Masterchef. Cum a topit, vedeta, opt kilograme în timp record