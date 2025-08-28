Irina Fodor: „Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea”. Ce a făcut prezentatoarea TV la Asia Express

Irina Fodor a vorbit despre noul sezon „Asia Express” care a venit cu noi . Prezentatoarea a menționat că anul acesta nu s-a mai îmbolnăvit. Ea a dezvăluit ce „” a urmat.

Cum s-a pregătit Irina Fodor pentru noul sezon

Sezonul 8 Asia Express va avea premiera la Antena 1 pe 7 septembrie. De data aceasta, sănătatea nu i-a mai jucat feste Irinei Fodor.

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu “tratamentul”, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”, a mărturisit prezentatoarea pentru .

„Am mâncat șarpe”

Irina a încercat și lucruri noi. Ea a mărturisit că și-a dorit să guste carne de șarpe.

„Anul ăsta am mâncat șarpe. Da, mi-am dorit foarte mult să încerc carne de șarpe, pentru că știam că în zona respectivă găsești. Și au făcut rost colegii din producție. Noi nu am ajuns neapărat în zonele în care se mânca, nu știu, în mod obișnuit, carne de șarpe. Dar se putea face rost”, a declarat aceasta.

„Și a fost foarte interesant. Adică, așa un gust de pui și iarbă proaspătă. Cam așa, acolo m-aș duce cu gândul. Dar nu mi s-a părut nimic nici scârbos, nici de nemâncat a doua oară. Bine, n-o să mă duc special în Vietnam să-mi comand carne de șarpe. Nu e cazul. Dar, așa, pentru curiozitatea personală am fost satisfăcută. Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea. Vedem la anul ce idei îmi mai vin”, a adăugat.

„Banii s-au dus pe…”

Prezentatoarea TV a mai declarat că nu a cumpărat niciun suvenir, însă are un motiv.

„Anul ăsta nu am adus niciun fel de suvenir. Dar îți explic imediat și de ce, să nu mă crezi o mamă și o soție groaznică. Pentru că anul ăsta Diana a împlinit 14 ani și a venit la mine acolo. Ăsta a fost cadoul meu și al lui Fodorică pentru Diana: o vacanță în Coreea de Sud. Au venit împreună la finala Asia Express. Și am mai stat vreo patru sau cinci zile împreună acolo. Așa că n-am mai cumpărat niciun suvenir, pentru că banii s-au dus pe biletele de avion”, a spus Irina Fodor.