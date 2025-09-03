B1 Inregistrari!
Irina Fodor, despre cazările din Asia Express: „Mai dormim și cu pătura în cap, din când în când, ca să ne asigurăm că nu ne pică nimic de pe tavan"

Irina Fodor, despre cazările din Asia Express: „Mai dormim și cu pătura în cap, din când în când, ca să ne asigurăm că nu ne pică nimic de pe tavan”

Selen Osmanoglu
03 sept. 2025, 08:36
Irina Fodor, despre cazările din Asia Express: „Mai dormim și cu pătura în cap, din când în când, ca să ne asigurăm că nu ne pică nimic de pe tavan”

Irina Fodor a vorbit despre cazările din Asia Express. Anterior, ea a postat un videoclip în care a prezentat cum arată o cameră de hotel. Postarea a stârnit o mulțime de reacții.

Cuprins

  • Cum sunt cazările din Asia Express
  • Cum se pregătește pentru cazări

Cum sunt cazările din Asia Express

Anterior, Irina Fodor a postat un videoclip cu o cazare de pe Drumul Eroilor.

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că stau numai în lux. Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta! Miroase a mucegai, a șosete murdare, mobilă veche”, a spus ea în video.

„Cazările de genul ăsta nu sunt o excepție și îți explic imediat de ce. Noi nu ajungem în zone turistice întotdeauna. De fapt, foarte rar ajungem în zone turistice. Și atunci când te duci să te cazezi, te cazezi la oameni sau la o pensiune mititică și care oferă ce poate ea mai bun, dar uneori asta se poate. Și la noi e frecvent genul ăsta de cazare cu umezeală, cu mucegai, cu așternuturi îndoielnice uneori”, a explicat ea, pentru Cancan.

Cum se pregătește pentru cazări

Fața de pernă este foarte importantă pentru prezentatoarea TV: „Pentru că eu cu fața lucrez. Acum, de la gât în jos, ce s-o întâmpla, Dumnezeu cu mila! (n.r râde) Oricum eu sunt friguroasă, nu contează că merg în zone tropicale. Eu am frumos pijama cu mânecă lungă, pantalon, față de pernă, eu sunt safe, eu pot să stau așa oricât. Acum, dacă pică un șobolănel pe mine, e partea a doua, nu avem ce să facem”.

Întrebată dacă a fost vizitată de patrupezi, aceasta a răspuns: „Mai sunt, dar nu în cameră. La cazare au fost. I-am văzut, traversând aleile. Adică șobolănei, așa, mai de dimensiuni medii, ca să spunem așa. În rest, cele uzuale: șopârlițe, paianjeni, din astea sunt tot timpul, în fiecare sezon, călătoresc cu noi, pur și simplu peste tot unde mergem. Dar ne-am obișnuit cu ele”.

„Mai luăm câte un spray de insecte de pe la magazin, le mai luăm pe altele pe hârtie, le dăm afară și mai dormim și cu pătura în cap, din când în când, ca să ne asigurăm că nu ne pică nimic de pe tavan”, a adăugat Irina.

