Raluca Bădulescu, înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă”. Cum s-a descurcat în emisiune

Raluca Bădulescu a participat la noul sezon „ ”, cu , Florin Stamin. Aceasta a vorbit despre cum și-a rupt o coastă chiar înainte de plecare, dar și cum a fost pe Drumul Eroilor.

Ce s-a întâmplat cu o lună înainte de plecare

Chiar cu o lună înainte de plecarea în „Asia Express”, Raluca Bădulescu s-a accidentat grav.

„Înainte să plec în Asia Express, să știți că eu mi-am rupt o coastă cu o lună înainte. Am căzut în casă, m-am împiedicat, eu purtând tocuri mereu, m-am împiedicat de jucăria unei pisici, am călcat pe ea și m-am lovit cu spatele de masa aia mare de marmură din mijlocul bucătăriei. Bucătărie în care de altfel nu fac nimic”, a spus ea, pentru .

Cel mai bun partener de echipă

Întrebată dacă Florin este cel mai bun partener pentru Raluca, ea a răspuns afirmativ.

Cei doi au avut și momente mai dificile, dar cu care Florin este obișnuit, spune Raluca Bădulescu. Aceasta afirmă că l-a enervat în emisiune cum l-a enervat „toată viața”.

„Tare, foarte tare, îngrozitor de tare. Dar el, ținând cont că este fostul meu soț, familia mea, a fost, este și va rămâne toată viața, este învățat. Este învățat cu mine, este învățat cu ieșirile mele, este învățat cu faptul că acum sunt în depresie, acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap, acum înjur pe toată lumea, adică el știe, mă cunoaște mai bine decât oricine pe lumea asta și în concluzie, orice aș fi făcut, n-aveam cum să-l sperii, n-avea cum să se clintească un pas înapoi”, a declarat ea.

Cel mai dificil moment din emisiune

„Autostopul, pentru că se credeau Dumnezeu pe pământ și nu opreau. Toată viața mea o să am ceva cu ăia cu autostopul. Cazarea cu gândaci, într-o seară era un gândac atât de mare de semăna cu cățelul meu de acasă”, a spus Raluca.

„Florine, e un gândac aici!”, i-a spus fostului soț, la care el a răspuns: „Lasă-l, fă, culcă-te!”.

„M-am culcat. Eu în mod normal, dacă vedeam vreo gâză, vreo șopârliță, vreodată începeam ’aoleu mă mănâncă, îmi ia viața acum, săriți, gândacul’”, a încheiat.