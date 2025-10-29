B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă

Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă

Selen Osmanoglu
29 oct. 2025, 11:42
Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă
Sursa Foto: Instagram/ @irina_fodor
Cuprins
  1. „Cea mai mare frică a mea”
  2. Scrollatul, o problemă comună
  3. Răzvan Fordor, de acord cu Irina

Irina Fodor a mărturisit că există o problemă acasă și are legătură cu fiica ei și dependența pe care a dezvoltat-o. Mama se teme ca, din cauza acesteia, Diana să nu se mai bucure de viață și tot ce are aceasta de oferit. Iată despre ce este vorba!

„Cea mai mare frică a mea”

„Cea mai mare frică a mea este ca Diana să nu se bucure de viață. Să treacă pe lângă momente importante, să treacă pe lângă emoții pe care ar trebui să le simtă, să treacă pe lângă pur și simplu tot miracolul acesta care ni se întâmplă în fiecare zi în care deschidem ochii. Despre asta este vorba. Și dacă în fiecare zi deschizi ochii în telefon, pierzi o parte, îl ciuntești pe acest miracol”, a mărturisit Irina Fodor, conform Cancan.

„Stă pe telefon dacă nu sunt atentă, doar că sunt. Telefoanele noastre sunt sincronizate, ea are un anumit timp pe care îl poate petrece pe telefon și, în funcție de aplicații. Adică, pe rețelele de socializare are un timp, pe WhatsApp, unde comunică și ea cu prietenii, cu cei de la școală, un alt timp”, a adăugat.

Scrollatul, o problemă comună

„Eu recunosc treaba asta și cred că tuturor ni se întâmplă, te apuci să scrollezi, să te uiți doar pe o poză, pe două, și te-ai trezit că au trecut exact 40 de minute, o oră. Este enorm în condițiile în care avem foarte puțin timp liber la dispoziție. Real. Adică stăm la muncă 10-12 ore, mai dormi 7, cât timp îți rămâne să te bucuri de cei din jurul tău?”, a declarat Irina Fodor.

„Dacă două ore le mai petreci și pe telefon, una dimineața, una seară, plus celelalte ore pe care le petreci, pentru că trebuie să răspunzi la telefoane, trebuie să răspunzi la mesaje, că totul se desfășoară acum pe mail, pe WhatsApp. Inclusiv școlile. Atunci adunăm un număr impresionant, în sens negativ, de ore de stat pe ecran”, a mai spus ea.

Răzvan Fordor, de acord cu Irina

În ceea ce îl privește pe soț, Irina spune că Răzvan este de acord cu ea și o susține întotdeauna.

„Complet de acord. Asta este ceva pentru care mă simt foarte norocos. Faptul că atunci când am luat o decizie, am luat-o împreună. Și, uneori, chiar dacă am fost impulsivă, de exemplu, pentru că eu sunt cea impulsivă în casă, eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează. Chiar dacă uneori poate am reacționat un pic cam dur, el tot n-a spus nimic de față cu Diana. Absolut nimic”, a spus prezentatoarea TV.

În cele din urmă, Irina Fodor spune că „Diana a putut să înțeleagă că are dreptate dintr-un punct încolo”, după ce i-a demonstrat cât de mult poate să stea pe telefon.

Tags:
Citește și...
Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
Monden
Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
Monden
Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
Monden
Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
Cum au arătat primele 3 zile din „Asia Express” pentru Anda Adam: „Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post”
Monden
Cum au arătat primele 3 zile din „Asia Express” pentru Anda Adam: „Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post”
Meseria surprinzătoare pe care a avut-o mama Andreei Raicu: „Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată”
Monden
Meseria surprinzătoare pe care a avut-o mama Andreei Raicu: „Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată”
Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război
Monden
Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război
Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
Monden
Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
Monden
Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Monden
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Mihai Albu a furat startul reducerilor de Black Friday. Cât costă în această perioadă o pereche de încălțări create de designer
Monden
Mihai Albu a furat startul reducerilor de Black Friday. Cât costă în această perioadă o pereche de încălțări create de designer
Ultima oră
13:02 - Brigitte Macron suferă de „anxietate severă” după ce mai mulți internauți au afirmat că este bărbat: „Nu există săptămână să nu fie hărțuită”
12:49 - Profesorii se pregătesc de grevă generală. Când ar putea fi închise școlile (VIDEO)
12:48 - Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
12:48 - Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
12:45 - Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
12:25 - Surpriză pe o plajă din Australia. O sticlă cu mesaje vechi de un secol, scrise de soldații din Primul Război Mondial, a fost găsită
12:18 - Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
12:16 - Regina Maxima a Țărilor de Jos, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă Suverana
12:10 - Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
11:41 - Un bărbat din Cluj-Napoca a cerut o sumă uriașă pe un apartament. Internetul a explodat: „Are view la Mediterană?”