Irina Fodor a mărturisit că există o problemă acasă și are legătură cu fiica ei și dependența pe care a dezvoltat-o. Mama se teme ca, din cauza acesteia, Diana să nu se mai bucure de viață și tot ce are aceasta de oferit. Iată despre ce este vorba!

„Cea mai mare frică a mea”

„Cea mai mare frică a mea este ca Diana să nu se bucure de viață. Să treacă pe lângă momente importante, să treacă pe lângă emoții pe care ar trebui să le simtă, să treacă pe lângă pur și simplu tot miracolul acesta care ni se întâmplă în fiecare zi în care deschidem ochii. Despre asta este vorba. Și dacă în fiecare zi deschizi ochii în telefon, pierzi o parte, îl ciuntești pe acest miracol”, a mărturisit Irina Fodor, conform Cancan.

„Stă pe telefon dacă nu sunt atentă, doar că sunt. Telefoanele noastre sunt sincronizate, ea are un anumit timp pe care îl poate petrece pe telefon și, în funcție de aplicații. Adică, pe rețelele de socializare are un timp, pe WhatsApp, unde comunică și ea cu prietenii, cu cei de la școală, un alt timp”, a adăugat.

Scrollatul, o problemă comună

„Eu recunosc treaba asta și cred că tuturor ni se întâmplă, te apuci să scrollezi, să te uiți doar pe o poză, pe două, și te-ai trezit că au trecut exact 40 de minute, o oră. Este enorm în condițiile în care avem foarte puțin timp liber la dispoziție. Real. Adică stăm la muncă 10-12 ore, mai dormi 7, cât timp îți rămâne să te bucuri de cei din jurul tău?”, a declarat Irina Fodor.

„Dacă două ore le mai petreci și pe telefon, una dimineața, una seară, plus celelalte ore pe care le petreci, pentru că trebuie să răspunzi la telefoane, trebuie să răspunzi la mesaje, că totul se desfășoară acum pe mail, pe WhatsApp. Inclusiv școlile. Atunci adunăm un număr impresionant, în sens negativ, de ore de stat pe ecran”, a mai spus ea.

Răzvan Fordor, de acord cu Irina

În ceea ce îl privește pe soț, Irina spune că Răzvan este de acord cu ea și o susține întotdeauna.

„Complet de acord. Asta este ceva pentru care mă simt foarte norocos. Faptul că atunci când am luat o decizie, am luat-o împreună. Și, uneori, chiar dacă am fost impulsivă, de exemplu, pentru că eu sunt cea impulsivă în casă, eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează. Chiar dacă uneori poate am reacționat un pic cam dur, el tot n-a spus nimic de față cu Diana. Absolut nimic”, a spus prezentatoarea TV.

În cele din urmă, Irina Fodor spune că „Diana a putut să înțeleagă că are dreptate dintr-un punct încolo”, după ce i-a demonstrat cât de mult poate să stea pe telefon.