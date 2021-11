Irina Loghin a dezvăluit rețeta longevității. Interpreta arată formidabil la 82 de ani

Irina Loghin arată impecabil. Nimeni nu poate să creadă că vedeta are 82 de ani.

Secretele Irinei Loghin

Interpreta a dezvăluit, recent, că are o rețetă specială cu ajutorul căreia se menține în formă bună.

În fiecare toamnă, Irina Loghin prepară un adevărat elixir al longevității. Cântăreața nu bea orice băutură, ci are o rețetă specială. Mustul pe care îl face face ravagii în rândul prietenilor.

„Mustul cu hrean, pe care îl consum eu toamna, este preparat după o rețetă a mea, are un gust extraordinar şi se face în felul următor. Peste mustul obţinut din struguri, căpşunică se numeşte soiul, am pus hrean dat prin blender. Se pune circa 250 de grame de hrean, la o damigeană de 25 de litri”, spune Irina Loghin, citată de click.ro.

Cum a trecut prin coronavirus

Irina Loghin a trecut, recent, prin Covid-19. Vedeta nu a avut complicații și s-a vindecat.

„Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoţii în suflet v-am simţit aproape în aceste zile”, a scris interpreta pe Facebook.