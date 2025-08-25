B1 Inregistrari!
Irina Loghin, prestație spectaculoasă la nici două luni de la moartea soțului. Cât ar fi încasat artista pentru o oră de cântat

25 aug. 2025, 18:16

25 aug. 2025, 18:16
Irina Loghin, prestație spectaculoasă la nici două luni de la moartea soțului. Cât ar fi încasat artista pentru o oră de cântat
Foto: captura video.

Irina Loghin, în vârstă de 86 de ani, încă face spectacol la concertele sale. Prezentă Zilele Comunei Dobra, din Dâmbovița, artista de muzică populară și-a lăsat publicul fără cuvinte după ce a interpretat o melodie live.

Cuprins:

  1. Ce mesaj le-a transmis Irina Loghin fanilor ei
  2. Care ar fi fost onorariul Irinei Loghin pentru concertul de la Dobra

Ce mesaj le-a transmis Irina Loghin fanilor ei

Deși traversează o perioadă grea din punct de vedere emoțional, la nici două luni după ce soțul ei, Ion Cernea, s-a stins din viață, Irina Loghin s-a reîntors pe scenă.

Dumincă seara, artista de muzică populară le-a cântat localnicilor din comuna Dobra, din județul Dâmbovița, cu ocazia Zilelor Comunei. Îmbrăcată într-o rochie lungă, albă, cu modele florale și o vestă, de asemenea, albă, cântăreața a surprins nu doar prin interpretare, ci și prin prezență.

Înainte de a începe propriu-zis să cânte, Irina Loghin a ținut să mulțească fanilor ei care i-au fost alături în perioada de după ce soțul ei a trecut în neființă.

„Bine v-am găsit, români gospodari și oameni buni! Bine v-am găsit, prieteni! Vă mulțumesc din suflet pentru căldura cu care mă primiți și pentru faptul că ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu.

Datorită vouă am ajuns să cânt până la această vârstă. Vorba uneia din melodiile mele: «Eu sunt tot Irina voastră, iar voi tot ce am mai bun»! Vă iubesc mult de tot!”, a fost mesajul Irinei Loghin.

În cadrul recitalului, Irina Loghin a cântat și o piesă live, fiind răsplătită de fani cu un rând mare de aplauze.

Care ar fi fost onorariul Irinei Loghin pentru concertul de la Dobra

Irina Loghin a cântat pe scena de la Dobra aproximativ o oră. Surse de la fața locului au dezvăluit că, pentru prestația susținută la Zilele Comunei, artista ar fi încasat nu mai puțin de 2000 de euro, relatează Click!.

