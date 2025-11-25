B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători

Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători

B1.ro
25 nov. 2025, 20:30
Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
Sursa foto: Captura foto Youtube/ Xtra Night Show
Cuprins
  1. Ce mâncare va fi pe masa festivă de la azilul din Ghermănești
  2. La ce activități festive vor asista seniorii de la azilul din Ghermănești
  3. Cum descrie Ion Cassian relația dintre Irinel Columbeanu și fiica sa

Irinel Columbeanu va petrece sărbătorile de iarnă la azilul din Ghermănești, unde locuiește de mai bine de doi ani. În ciuda faptului că a pierdut uriașa avere, acesta nu va fi lipsit de bucuria Crăciunului. Conducerea căminului de bătrâni a pregătit un meniu tradițional de excepție, dar și un program special. Ion Cassian, directorul azilului, a oferit detalii despre cum se pregătesc pentru marele eveniment și cine este invitat să ia parte la festivități. 

Ce mâncare va fi pe masa festivă de la azilul din Ghermănești

Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu va sărbători Crăciunul alături de personalul și ceilalți pensionari din azil, deoarece, până în prezent, nu a primit nicio invitație de la prieteni sau de la fiica sa, Irinuca. Directorul căminului de bătrâni, Ion Cassian, a dezvăluit că a pregătit un meniu festiv, cu preparate gătite chiar în bucătăria azilului, din ingrediente sănătoase, cumpărate de la o fermă. Meniul va include toate bunătățile tradiționale, iar directorul se va asigura personal de calitatea acestora.

„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere, prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari, pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă, caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri. Mezelurile și sarmalele le vom găti din carne de porc cumpărată de la o fermă, totul este sănătos. Avem și un bucătar, care prepară aceste bunătăți, nu le cumpărăm. Eu le gust primul, vreau mereu să mă asigur că este totul perfect, și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați”, a spus Ion Cassian, pentru Click!.

La ce activități festive vor asista seniorii de la azilul din Ghermănești

Pe lângă ospățul tradițional, Irinel Columbeanu și ceilalți rezidenți vor avea parte de un program complet de Sărbători, menit să le aducă bucurie și alinare. Anual, la azil este invitat un preot din zonă, care va binecuvânta bucatele și le va oferi ocazia celor care doresc să se spovedească și să se împărtășească. De asemenea, atmosfera va fi completată de un Moș Crăciun care va împărți daruri și de un grup de colindători.

„De Crăciun, va veni și un preot, de aici, din zonă, în fiecare an îl invităm, pentru a binecuvânta bucatele, prin rugăciune, dar și pentru ca cei care locuiesc la noi să se poată spovedi și împărtăși. Dar, am invitat și pe cineva care, îmbrăcat în Moș Crăciun, le va oferi tuturor mici daruri, dar și un grup de colindători. Vom avea și un brad mare, plin cu globuri. Va fi o atmosferă de sărbătoare, vom fi cu toții, va fi frumos. Irinel se va bucura cu siguranță de tot acest program. Nu este singur, ne are pe noi toți”, a mai declarat patronul azilului.

Cum descrie Ion Cassian relația dintre Irinel Columbeanu și fiica sa

Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu, deși stabilă, necesită o atenție specială. După ce a suferit trei AVC-uri, fostul milionar trebuie să respecte indicațiile medicilor, chiar și când vine vorba despre alimentație. Însă, nu doar tratamentul corespunzător contibuie la starea de bine a lui Irinel, ci și vizitele regulate ale fiicei sale, Irinuca.

„Irinel nu prea are voie sare multă și grăsimi, conform indicațiilor medicului, după ce a suferit acele AVC-uri, așa că bucătarii țin cont, când prepară mâncarea. În prezent, starea lui de sănătate este bună, dat fiind istoricul medical. De când fiica lui a venit din America, el este mai energic, mai vioi, Irinuca îi aduce multă bucurie. Îl scoate adesea în oraș, la masă, au o relație bună, îl vizitează des. Stau în camera lui și povestesc, au o relație frumoasă. El a crescut-o, el a dus-o la școli bune. Acum, ea îi întoarce binele făcut și îi poartă de grijă”, a povestit Ion Cassian.

Tags:
Citește și...
Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
Monden
Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Monden
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori
Monden
Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori
Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
Monden
Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
Sună clopote de nuntă. Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data și locul în care se vor căsători
Monden
Sună clopote de nuntă. Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data și locul în care se vor căsători
Ioana Grama, mărturisiri despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei: „Mă rugam lui Dumnezeu să treacă odată zilele”
Monden
Ioana Grama, mărturisiri despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei: „Mă rugam lui Dumnezeu să treacă odată zilele”
Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu imagini alături de tatăl lui Salman Khan: „Te iubesc” (FOTO)
Monden
Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu imagini alături de tatăl lui Salman Khan: „Te iubesc” (FOTO)
Irina: „Eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține”. De la ce apar certurile în familia Fodor
Monden
Irina: „Eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține”. De la ce apar certurile în familia Fodor
Anastasia Soare, mărturisire neașteptată. De ce și-a concediat „Regina Sprâncenelor” propria fiică: „I-am zis că nu îi pot da suma respectivă”
Monden
Anastasia Soare, mărturisire neașteptată. De ce și-a concediat „Regina Sprâncenelor” propria fiică: „I-am zis că nu îi pot da suma respectivă”
Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
Monden
Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
Catalin Drula
Ultima oră
21:06 - Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”
20:58 - Ce va face Ciprian Ciucu, dacă va ajunge primar general: „Am deja proiectele bine puse la punct” (VIDEO)
20:55 - Ciucu spune că Primăria Capitalei e dezorganizată: Au venit funcționari la mine, să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție (VIDEO)
20:26 - Ministerul Educației introduce noi discipline pentru elevii de liceu, după mai bine de un deceniu de la ultima modificare. Despre ce materii este vorba
20:25 - Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)
20:14 - Incendiu puternic în Domnești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările
19:57 - Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
19:54 - Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța. Viorel Panait: “Noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză” (VIDEO)
19:51 - Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
19:38 - Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)