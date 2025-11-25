Irinel Columbeanu va petrece sărbătorile de iarnă la azilul din Ghermănești, unde locuiește de mai bine de doi ani. În ciuda faptului că a pierdut uriașa avere, acesta nu va fi lipsit de bucuria Crăciunului. Conducerea căminului de bătrâni a pregătit un meniu tradițional de excepție, dar și un program special. Ion Cassian, directorul azilului, a oferit detalii despre cum se pregătesc pentru marele eveniment și cine este invitat să ia parte la festivități.
Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu va sărbători Crăciunul alături de personalul și ceilalți pensionari din azil, deoarece, până în prezent, nu a primit nicio invitație de la prieteni sau de la fiica sa, Irinuca. Directorul căminului de bătrâni, Ion Cassian, a dezvăluit că a pregătit un meniu festiv, cu preparate gătite chiar în bucătăria azilului, din ingrediente sănătoase, cumpărate de la o fermă. Meniul va include toate bunătățile tradiționale, iar directorul se va asigura personal de calitatea acestora.
„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere, prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari, pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă, caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri. Mezelurile și sarmalele le vom găti din carne de porc cumpărată de la o fermă, totul este sănătos. Avem și un bucătar, care prepară aceste bunătăți, nu le cumpărăm. Eu le gust primul, vreau mereu să mă asigur că este totul perfect, și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați”, a spus Ion Cassian, pentru Click!.
Pe lângă ospățul tradițional, Irinel Columbeanu și ceilalți rezidenți vor avea parte de un program complet de Sărbători, menit să le aducă bucurie și alinare. Anual, la azil este invitat un preot din zonă, care va binecuvânta bucatele și le va oferi ocazia celor care doresc să se spovedească și să se împărtășească. De asemenea, atmosfera va fi completată de un Moș Crăciun care va împărți daruri și de un grup de colindători.
„De Crăciun, va veni și un preot, de aici, din zonă, în fiecare an îl invităm, pentru a binecuvânta bucatele, prin rugăciune, dar și pentru ca cei care locuiesc la noi să se poată spovedi și împărtăși. Dar, am invitat și pe cineva care, îmbrăcat în Moș Crăciun, le va oferi tuturor mici daruri, dar și un grup de colindători. Vom avea și un brad mare, plin cu globuri. Va fi o atmosferă de sărbătoare, vom fi cu toții, va fi frumos. Irinel se va bucura cu siguranță de tot acest program. Nu este singur, ne are pe noi toți”, a mai declarat patronul azilului.
Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu, deși stabilă, necesită o atenție specială. După ce a suferit trei AVC-uri, fostul milionar trebuie să respecte indicațiile medicilor, chiar și când vine vorba despre alimentație. Însă, nu doar tratamentul corespunzător contibuie la starea de bine a lui Irinel, ci și vizitele regulate ale fiicei sale, Irinuca.
„Irinel nu prea are voie sare multă și grăsimi, conform indicațiilor medicului, după ce a suferit acele AVC-uri, așa că bucătarii țin cont, când prepară mâncarea. În prezent, starea lui de sănătate este bună, dat fiind istoricul medical. De când fiica lui a venit din America, el este mai energic, mai vioi, Irinuca îi aduce multă bucurie. Îl scoate adesea în oraș, la masă, au o relație bună, îl vizitează des. Stau în camera lui și povestesc, au o relație frumoasă. El a crescut-o, el a dus-o la școli bune. Acum, ea îi întoarce binele făcut și îi poartă de grijă”, a povestit Ion Cassian.