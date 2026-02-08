B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 23:02
Irina Columbeanu studiază Medicina în New York. Sursa foto: Captură Video - Irina Columbeanu / TikTok
Cuprins
  1. Cum e viața de studentă pentru Irina Columbeanu
  2. Irina Columbeanu, la cursul de gătit

Irina Columbeanu le-a arătat urmăritorilor ei cum decurge o zi obișnuită din viața sa de studentă. Tânăra de 19 ani învață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York.

Cum e viața de studentă pentru Irina Columbeanu

„Haideți să petrecem împreună o zi la Facultatea New York. La 8:00 am avut chimie și după am mers să beau un matcha la cafenea. Acolo am făcut și teme. Apoi am avut New Student Seminar și am ales clasele pentru vara aceasta.

Apoi am mâncat un sendviș foarte bun și după am învățat din nou. Apoi am avut engleză și totodată am mers și la bibliotecă să fac teme și am avut câteva întâlniri”, a spus Irina, într-un clip pe TikTok.

@columbeanu.irina Try not to say “și” mission impossible 😍 #dayinmylife #nyu #nyc #spendthedaywithme ♬ original sound – nicole

Irina Columbeanu, la cursul de gătit

Irina a publicat și imagini de la cursul de gătit: „Ulterior, am avut clasa de gătit. Astăzi am învățat cum să gătim diferite feluri de legume. În fiecare săptămână e ceva nou. Acest curs durează 3 ore jumătate”.

După facultate, a luat cina cu prietenii, a făcut sport, iar apoi a învățat la chimie până la ora 1 dimineața.

Printre cei care au reacționat la clip s-a numărat și mama ei. „De ce ești cea mai bună fiică din Univers?”, a scris Monica Gabor în comentarii.

