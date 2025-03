Irinel Columbeanu pleacă din România: „Sper să pot sta acolo toată vara”

Irinel , fostul milionar și om de afaceri cunoscut în România, a dezvăluit că pleacă din România, după ce medicii i-au spus că poate, scrie .

Unde pleacă

Irinel Columbeanu va pleca în pentru a petrece mai mult timp cu fiica lui, .

„Vestea bună este că pot zbura iar cu avionul. Am vorbit cu Irina, ne vom revedea în curând. De data aceasta o să merg eu în America. Sper să pot sta acolo toată vara”, a declarat Irinel Columbeanu pentru surse apropiate, citate de cancan.ro, scrie sursa citată.

El a primit acordul medicilor de a pleca cu avionul. Cu această ocazie, și-a adus aminte și a povestit o întâmplare din trecut, cu avionul.

„Îmi amintesc cum era să ratez acea plecare. Abia la aeroport am observat că-mi expira pașaportul. Am avut noroc cu vameșii, iar la consulat am rezolvat rapid. De data aceasta voi avea grijă ca totul să fie în ordine”, a spus Irinel.

După cele trei AVC-uri suferite, fostul milionar se simte mai bine acum.

„Irinel se află acum într-o stare fizică și psihică bună, are un tonus ridicat, dar și poftă de mâncare. S-a mai îngrășat câteva kilograme iarna asta, dar este foarte bine, după cele 3 AVC-uri și tratamentele urmate”, a spus Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești.