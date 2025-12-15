Irinel Columbeanu la o altă religie și a trăit momente speciale în timpul botezului. „Mi-a venit să și plâng”, a recunoscut fostul afacerist.

Irinel Columbeanu, reacție după ce a fost botezat

„Am vrut să urmez exemplul dat de tatăl meu, care și el s-a botezat la aceeași sfântă biserică. Nu a fost deloc greu, Dumnezeu mi-a dat puterea să o fac. Am declarat că am hotărât, fiind la azilul la care sunt acum, să îl las pe domnul Iisus Hristos să fie la volanul vieții mele.

Nu am fost singur, mai erau mulți alți tineri și tinere și am fost impresionat de ceea ce au spus ceilalți. Mi-a venit să și plâng când am fost botezat. Mi-am dat seama că oricât aș încerca să îmi conduc viața singur, numai Iisus Hristos mă poate ajuta să iau hotărârile cele mai bune pentru mine”, a afirmat Irinel Columbeanu, la Antena Stars, potrivit

Irinel Columbeanu: Nu am spus nimănui, am făcut ce am simțit

Fostul afacerist a mai susținut că nu i-a dezvăluit fiicei sale, Irina, ce planuri are. Abia după slujbă i-a trimis imagini de la ceremonie și așteaptă o reacție din partea ei.

„Aș dori să transmit fiecăruia dintre telespectatori că viața e frumoasă. Vreau să coordonez aceste hotărâri cu ceea ce voi recepționa ca reacții ale fiicei mele la acest lucru. Și ea era luată de către tatăl meu la aceste ceremonii și i-am trimis și eu niște imagini și aștept comentariile ei. Nu i-am spus nimănui, am făcut după ce am simțit”, a mai spus Irinel Columbeanu.