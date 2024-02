Tzancă Urganu a criticat gestul lui Irinel Columbeanu de a cere donații oamenilor. Ce mesaj i-a transmis manelistul

Se pare că prietenii care roiau în jurul său, precum și domnișoarele care se băteau pentru inima acestuia, au dispărut ca prin minune. După ce și-a pierdut toată averea, fostul milionar de la Izvorani ale cărui costuri nu le poate suporta. Ca atare, și-a deschis un cont bancar pentru a primi donații din partea celor cu suflet mare.

Tzancă Uraganu, reacție acidă la adresa lui Irinel Columbeanu

În vârstă de 66 de ani, Irinel Columbeanu s-a mutat din apartamentul în care locuia cu chirie în azilul din Ghermănești, același loc în care tatăl său, Ion Columbeanu, a petrecut ultima parte a vieții sale. Mai mult decât atât, pensia sa pe care are poprire .

De curând, fostul milionar de la Izvorani de Tzancă Uraganu, deoarece manelistul nu vede deloc cu ochi buni „pretenția” acestuia de a cere ca oamenii să-i doneze bani.

„Demonstrați că ați ajutat nevoiași, domnule Irinel, când aveați averea aia imensă și o să fiți ajutați. Cum putem fiecare!”, a scris Tzancă Uraganu pe .

Leo de la Strehaia sare în ajutorul lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu de mai multe persoane, printre care și de Leo de la Strehaia. Însoțit de sora lui, Olga, aceștia au dorit să ofere sprijin fostului afacerist.

„Eu sunt serios, am venit la domnul Columbeanu. Am venit să îi dăm și lui 100 de milioane (n.r. 10.000 de lei), plus ce i-a adus Olga să îl ajutăm. Suntem aici să îl ajutăm”, a spus Leo de la Strehaia, într-un videoclip postat pe TikTok.