Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune

Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune

Ana Maria
19 feb. 2026, 22:01
Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune
Sursa foto: Captura video Youtube / @Power Couple
Cuprins
  1. Cine a ajuns la duel înainte de finala Power Couple România
  2. Cine a fost eliminat înainte de marea finală
  3. Câți bani au câștigat Oase și Maria Pitică în competiție
  4. Cum au făcut față Oase și Maria Pitică provocărilor din show

Oase și Maria Pitică au fost eliminați din emisiune. Sezonul 3 al emisiunii Power Couple România-La bine și la greu se apropie de marele final, iar ediția difuzată pe 18 februarie 2026 a adus unul dintre cele mai tensionate momente ale competiției. Concurenții au trecut prin ultima probă de cuplu înaintea finalei, iar rezultatele au schimbat complet calculele pentru ultimul act al show-ului.

Cine a ajuns la duel înainte de finala Power Couple România

În episodul prezentat de Dani Oțil, cuplurile rămase în concurs au avut de înfruntat o provocare decisivă. Emoțiile au fost uriașe, deoarece punctajele obținute urmau să stabilească direct perechile trimise la eliminare.

Sandra și Răzvan au obținut cel mai mic scor al probei și au ajuns automat la duel. Alături de ei au intrat în confruntarea eliminatorie și Oase împreună cu Maria Pitică, după o rundă care a ținut telespectatorii cu sufletul la gură.

Cine a fost eliminat înainte de marea finală

După o probă tensionată și momente încărcate de emoție, verdictul final a fost anunțat în fața camerelor. Cuplul care a părăsit competiția chiar înainte de finală a fost cel format din Oase și Maria Pitică.

Eliminarea a venit ca o surpriză pentru fanii emisiunii, mai ales că cei doi au fost considerați printre cele mai unite, puternice și echilibrate perechi din acest sezon.

Câți bani au câștigat Oase și Maria Pitică în competiție

Chiar dacă au ratat finala, cei doi nu au plecat cu mâna goală. Regulamentul show-ului prevede, potrivit Cancan, un premiu de 3.000 de euro pentru fiecare etapă trecută cu succes.

După șapte săptămâni petrecute în competiție, suma totală acumulată de Oase și Maria Pitică ajunge la 21.000 de euro, bani care recompensează parcursul lor constant și implicarea din timpul probelor.

Cum au făcut față Oase și Maria Pitică provocărilor din show

Pe parcursul competiției, cei doi au fost apreciați pentru conexiunea puternică și pentru modul în care au gestionat momentele-limită. Relația lor, construită în afara showbizului, a fost testată constant prin probe fizice și psihologice dificile.

Participarea nu a avut, însă, ca scop principal premiul final, ci experiența trăită împreună, potrivit celor doi.

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria, ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită.

Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu. Să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a declarat Oase.

Odată cu plecarea lor, competiția intră în linie dreaptă către finală, iar tensiunea crește între cuplurile rămase în cursa pentru trofeu.

