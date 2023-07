Ironii pe seama Loredanei Groza, în urma unui concert / Cum s-a îmbrăcat vedeta: „Trăim în Matrix și doar ea ne mai poate salva”

Loredana Groza a avut un look desprins parcă din filme la un spectacol susținut în weekend în cadrul unui festival, după cum arată postarea acesteia de pe rețelele de socializare, motiv pentru care fanii vedetei au reacționat, făcând glume despre îmbrăcămintea artistei.

Cu un corset metalic și colanți transparenți cu benzi, pantofi cu platforme înalte, ochelari supradimensionați, pălărie și un păr lung de un metru, Loredana roza a apărut la un concert ca o prințesă războinică din filmele SF.

După ce a publicat un clip pe rețelele de socializare, fanii nu au încetat să se întreacă în glume pe seama costumației.

About last night 🎤🤍🫶🏻 Thank you