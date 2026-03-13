Iulia Albu a slabit considerabil în ultima perioadă, iar fanii au fost curioși să afle secretul siluetei sale. Vedeta a dezvăluit că a trecut printr-un an extrem de intens, după ce s-a mutat în noua sa vilă istorică încă de la începutul lucrărilor de renovare.

Cum s-a transformat vedeta în ultima perioadă

Timp de 12 luni, vedeta s-a dedicat total proiectului de renovare a casei și a renunțat la aparițiile publice. a mărturisit că stresul acumulării de responsabilități și munca fizică de supraveghere au ajutat-o să se mențină în formă, glumind pe seama faptului că nici ea nu s-a mai văzut prea des „la față” din cauza prafului și a agitației.

„Am fost scumpă la vedere, nici măcar eu nu m-am mai văzut foarte des la față, sinceră să fiu. De când cu șantierul, a fost puțin provocator. A fost o nebunie totală să terminăm la timp, dar am reușit într-un final. Mai sunt niște mici detalii de pus la punct, dar în general lucrurile s-au așezat. Eu m-am mutat acolo de la început. Eu am locuit un an de zile într-un șantier. A fost superb, a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Spun asta acum, pentru că chestia aceasta nu m-a omorât și m-a făcut mai puternică.”, a declarat Iulia Albu pentru Spynews.ro.

Care este secretul prin care Iulia Albu a slăbit și se menține în formă

Dincolo de efortul depus pentru casa sa, a explicat că disciplina alimentară joacă un rol esențial. Deși stresul a ținut-o slabă, Iulia Albu avertizează că nu încurajează înfometarea, ci mai degrabă moderația și renunțarea la anumite plăceri pentru a obține rezultatele.

„Stresul te ține și slabă, și în viață. Și nemâncarea, bineînțeles. Nu recomand în niciun caz să faci foamea, dar sunt anumite lucruri de la care trebuie să te abții, dacă vrei să slăbești sau să arăți bine. Iulia Albu se abține de la prea multă distracție. Trebuie să ai o doză de inconștiență pentru a face asta, dar cineva trebuia să o facă. Am o grămadă de prieteni la magazinele de materiale de construcții, deja îi știu pe toți. Da, știu foarte bine și despre adezivi, știu și despre plasă, știu și despre girafă, asta este o chestie superbă care face pereții. Am participat la toate etapele casei, a fost superb.”, a mai adăugat aceasta.

Ce planuri de viitor are vedeta

Vedeta a mărturisit că are deja planuri în domeniul designului interior, unde se simte mult mai atrasă decât de construcțiile propriu-zise. Vila sa, decorată într-un stil maximalist, include piese extravagante care o reprezintă în totalitate, demonstrând că efortul depus în ultimul an a meritat din plin.