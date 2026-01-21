Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”

Iulia Albu îngroașă șirul vedetelor care se plâng de facturile pe care le-au primit la utilități. În ultima vreme, inclusiv din rândul persoanelor cu venituri mai consistente apar critici că facturile au devenit nesimțit de mari.

Iulia Albu, factură uriașă la gaze

Criticul de modă s-a trezit că are de plătit o factură la gaze de 3.600 de lei! Șocată, Iulia Albu a ținut să împărtășească informația cu urmăritorii săi din mediul online.

„Îți vine factura la gaze 3600 ron… Oare este o glumă?“, a scris Iulia Albu.

Și în frig, și cu facturi mari

Recent, artista de muzică populară Saveta Bogdan s-a plâns că i-a venit factura la curent peste 1.000 de lei, iar întreținerea peste 500 de lei. Asta deși stă în frig în casă și mai iese prin magazine ca să se încălzească.

„Eu plătesc de două ori. O dată întreținerea, deși stau în frig… Căldură nu am, dar bag caloriferul în priză, ca să mă încălzesc puțin și plătesc lumina de mă usucă. Mă învelesc cu două plăpumi și cu o pătură din aceea călduroasă. În așa frig stau eu în casă. Situația aceasta este veche și mă confrunt cu ea în fiecare an”,

Iar Oana Lis a povestit că a ajuns din casă pentru a plăti facturile și tot stă în frig cu partenerul ei, fostul primar general Viorel Lis.

„S-au scumpit foarte tare facturile, nu știu ce fac oamenii, cum să ne mai descurcăm. Eu îmi mai vând din lucruri, că e foarte greu. Mai avem și pensia lui Viorel, ce mai fac și eu online, dar e foarte greu…”, a spus aceasta.