Iulia Vântur: „M-am îmbolnăvit. Nu am avut grijă de mine cum trebuie”. Cu ce se confruntă vedeta din cauza programului încărcat pe care îl are în India

Iulia Vântur a renunțat la cariera din România și s-a stabilit în India, acolo unde locuiește împreună cu iubitul ei, Salman Khan.

Astfel, vedeta a devenit una dintre cele mai apreciate artiste din India, iar în ultimele luni a avut un program încărcat. Din această cauză, Iulia Vântur s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care a decis să ia o pauză.

Iulia Vântur, probleme de sănătate din cauza programului încărcat

Iulia Vântur are o carieră de succes în India, acolo unde este iubită de milioane de fani. Artista a avut multe proiecte în ultimele luni, motiv pentru care se confruntă cu probleme de sănătate. Recent, Iulia Vântur a anunțat că a luat o pauză pentru a se odihni.

Iulia Vântur este una dintre de la Bollywood. Aceasta a renunțat la cariera sa din România și s-a mutat alături de iubitul ei, actorul indian Salman Khan. Iulia Vântur are o carieră de succes în India, acolo unde și-a descoperit talentul muzical. În ultima perioada, vedeta a fost implicată în multe proiecte, motiv pentru care se confruntă cu probleme de sănătate. Într-un interviu acordat în urmă cu câteva zile, Iulia Vântur declara că a decis să ia o pauză pentru a se odihni.

Ce a declarat Iulia Vântur despre starea ei de sănătate

„Muncind, deși în ultimele zile , am ieșit din circuit, nu am avut încotro, tocmai pentru că probabil eram mult prea epuizată și nu am avut grijă de mine cum trebuie.

Au fost multe proiecte pe care a trebuit să le ducem la bun sfârșit, așa că am fost puțin cam prea ocupată în ultima vreme. De asta cred că am și răcit, m-am și îmbolnăvit. Altfel e ok, revin în câteva zile”, a declarat Iulia Vântur, potrivit .