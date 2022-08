De ce Iulia Vântur nu s-a căsătorit și nu a devenit mamă până acum. Vedeta a fost crescută după normele societății: „Cred că mereu am ales altceva”

Iulia Vântur a dezvăluit din ce cauză nu s-a măritat și nu a făcut copii până acum. Vedeta a fost crescută după normele societății, însă a ales să nu urmeze această cale și să o aleagă pe cea potrivită pentru sufletul său.

Confesiunea emoționantă a Iuliei Vântur

În pofida faptului că a fost crescută după normele societății, se ghideze după dorințele sufletului său și să facă ceea ce simte. Pentru deciziile pe care le-a luat în viață, artista a fost dur criticată de cei din jur.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

„Am fost crescută, educată după aceleași norme ale societății. Știam că trebuie să mă mărit până la 30 de ani, apoi să fac un copil etc. Cred că mereu am ales altceva, exact ce am simțit, nu ce mi-au spus cei din jur. E acel adevăr interior, pe care îl poți auzi chiar dacă e gălăgie în jur.

M-am învinovățit, m-am îndoit, m-am simțit câteodată rușinată, umilită de reacțiile oamenilor din jur, de propriile gânduri, tocmai pentru că nu am luat aceeași cale cu cei din jurul meu, calea „normalității. Până când, într-o zi, mi-am spus: STOP, fiecare alegere a mea a fost făcută cu și din sufletul meu, așa cum am simțit că este drumul meu pe care să mă regăsesc și pe care să pot fi autentică și sinceră, așa, fără regrete, doar cu recunoștință”, a mărturisit vedeta, pentru

Ce semnificație are vârsta pentru iulia Vântur

vârsta, pentru ea, este doar un contoar de energie. De când s-a stabilit în India alături de iubitul ei, Salman Khan, vedeta vede viața altfel și se bucură din plin de reușitele pe care le are.

„Vârsta m-a găsit în plină vervă. Vârsta e doar un contoar de energie pentru datele tehnice, însă noi știm deja că energia se regenerează. Am evoluat atât de mult din punct de vedere medical, științific, mental, spiritual, încât nu putem să ne îngrădim în „vârste”. Timpul este relativ. De când trăiesc în India… simt tot mai mult asta”, a precizat vedeta pentru sursa citată.