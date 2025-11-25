B1 Inregistrari!
Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu imagini alături de tatăl lui Salman Khan: „Te iubesc" (FOTO)

Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu imagini alături de tatăl lui Salman Khan: „Te iubesc” (FOTO)

Ana Beatrice
25 nov. 2025, 13:22
Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu imagini alături de tatăl lui Salman Khan: „Te iubesc” (FOTO)
Sursa Foto: acebook - Iulia Vantur
  1. Ce dezvăluie fotografia surprinzătoare cu Iulia Vântur și tatăl lui Salman Khan
  2. Ce mesaj i-a transmis Iulia Vântur lui Salim Khan de ziua lui

Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă postare de pe Facebook. Vedeta a publicat mai multe fotografii în care apare alături de Salim Khan, cu ocazia zilei lui de naștere, sărbătorită pe 24 noiembrie.

Aceasta  i-a dedicat un mesaj cald, plin de recunoștință și respect, evidențiind legătura lor specială. Imaginile au atras rapid atenția urmăritorilor, care au remarcat naturalețea, apropierea și atmosfera caldă dintre cei doi.

Ce dezvăluie fotografia surprinzătoare cu Iulia Vântur și tatăl lui Salman Khan

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de peste zece ani. În tot acest timp, cei doi au ales să-și protejeze intimitatea și să țină viața personală departe de ochii publicului.

De această dată, cântăreața a făcut o excepție de la discreția cu care și-a obișnuit fanii. Ea a surprins internetul cu o apariție emoționantă alături de Salim Khan, tatăl celebrului actor.

Fotografia în care acesta o strânge cu afecțiune în brațe a cucerit instant fanii. Reacțiile au fost numeroase, iar mulți au văzut în acest gest un răspuns clar la zvonurile despre tensiuni în cuplu. Imaginea transmite că relațiile în familie sunt solide, calde și sincere.

Ce mesaj i-a transmis Iulia Vântur lui Salim Khan de ziua lui

Cu ocazia aniversării lui Salim Khan, Iulia Vântur a ales să-i dedice un mesaj profund și plin de recunoștință. Ea l-a descris drept „persoana ei favorită”, un tată, profesor, prieten și adevărat stâlp de susținere în viața ei.

„La mulți ani persoanei mele favorite Salim Khan: tată, profesor, prieten, sursă de inspirație, motivație, credincios, stâlp de susținere, binecuvântare în viața mea. Îți sunt mai mult decât recunoscătoare. Fie ca inima ta să fie mereu plină de iubire, fericire și compasiune, fie ca tu să continui să inspiri și să binecuvântezi și mai mulți oameni cu înțelepciunea și puterea ta. Te iubesc”, a scris Iulia Vântur pe pagina sa de Facebook.

