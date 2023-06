Iulian de la Ciocănești, recital special pentru Simona Halep la Palatul Cantacuzino: „Offf Simona, România te iubește, măi Simona măi!”

Iulian de la Ciocănești, un cunoscut compozitor și interpret muzical, s-a remarcat prin crearea de melodii dedicate unor sportivi de renume precum Lucian Bute, Adrian Mutu și Ilie Năstase. De-a lungul carierei sale, el a avut ocazia să colaboreze cu numeroși sportivi și să le compună cântece personalizate.

Momentul muzical în onoarea Simonei Halep

Recent, de tenis din România, a trecut prin momente dificile în ceea ce privește cariera sa sportivă, fiind suspendată provizoriu pentru un caz de dopaj. După nouă luni de la suspendare, audierea în procesul de dopaj a fost amânată de mai multe ori, adăugând și mai multă tensiune în această situație.

Într-o atmosferă de sprijin și încurajare, la o petrecere organizată de fostul primar din Bușteni, unde invitații au dorit să arate public susținerea lor față de Simona Halep, Iulian de la Ciocănești a luat microfonul și a compus o melodie specială în onoarea jucătoarei chiar în incinta Palatului Cantacuzino. Cu talentul său de a improviza versuri laudative, Iulian a încântat publicul prezent cu , exprimând astfel admirația și sprijinul pentru cariera și luptele ei în tenis, scrie .

„Dar-ar Dumnezeu o dată, off Simona măi, să ai decizie adevărată”

„Mă gândesc ce face Mona, s-o susținem pe Simona, ea e viața mea, Dar atâtea zile o să ne dea, să ai decizie curată, of inima mea

Se spun vorbe fel de fel, oof Simona mea te așteptăm în teren, să căștigi ghem după ghem, Offff Simona mea, să ne aduci Mare Șlem

Să strigăm toți atunci așa, oof inima mea, hai Simona campioana!

Lasă beau și eu în ea, off iubirea mea, s-o susținem pe Simona, ea e viața mea!

Inimioara în mine crește, offf Simona, România te iubește, măi Simona măi!

Dar-ar Dumnezeu o dată, off Simona măi, să ai decizie adevărată, offf Simona măi!

Cum ți spune acum un an, oof Simona mea. îți cântă Iulian, off Simona mea, să te rogi la Christos, ăsta-i nume norocos, e…. Simona mea!”, aceste sunt versurile melodiei improvizate pe loc.