Holograf a anunțat că fanii lui Iulian (Mugurel) Vrabete vor putea să-și ia rămas bun de la el. Vrabete joi, la vârsta de 70 de ani, și sâmbătă va fi incinerat.

Iulian Vrabete va fi incinerat

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări.

Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on”.

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1).

La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu).

Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, a transmis Holograf, pe Facebook.

Iulian Vrabete, răpus de o boală incurabilă

Într-o postare anterioară, trupa anunțase cauza morții lui Vrabete.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă.

Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.

Drum lin, Mugurel”, a transmis Holograf, pe Facebook.