Holograf a anunțat că fanii lui Iulian (Mugurel) Vrabete vor putea să-și ia rămas bun de la el. Vrabete a murit joi, la vârsta de 70 de ani, și sâmbătă va fi incinerat.
„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări.
Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on”.
Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1).
La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu).
Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, a transmis Holograf, pe Facebook.
Într-o postare anterioară, trupa anunțase cauza morții lui Vrabete.
„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă.
Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.
A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.
Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.
Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.
Drum lin, Mugurel”, a transmis Holograf, pe Facebook.