Iulian Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf despre priveghiul muzicianului (FOTO)

Iulian Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf despre priveghiul muzicianului (FOTO)

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 20:02
Iulian Vrabete, membru al trupei Holograf, a murit la 70 de ani. Sursa foto: Holograf / Facebook
Cuprins
  1. Iulian Vrabete va fi incinerat
  2. Iulian Vrabete, răpus de o boală incurabilă

Holograf a anunțat că fanii lui Iulian (Mugurel) Vrabete vor putea să-și ia rămas bun de la el. Vrabete a murit joi, la vârsta de 70 de ani, și sâmbătă va fi incinerat.

Iulian Vrabete va fi incinerat

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări.

Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on”.

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1).

La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu).

Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, a transmis Holograf, pe Facebook.

Iulian Vrabete, răpus de o boală incurabilă

Într-o postare anterioară, trupa anunțase cauza morții lui Vrabete.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă.

Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.

Drum lin, Mugurel”, a transmis Holograf, pe Facebook.

