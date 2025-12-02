Iuliana Pepene a vorbit despre munca din spatele imaginilor pe care le vedem la televizor. Aceasta a mărturisit că este mereu „la foc automat”, însă are o motivație solidă în spate. Iată ce nu se vede din exterior!

„Muncesc la foc automat”

„În spatele fiecărei apariții pe ecran se află research, informare, brainstorming, o echipă de oameni care muncesc la foc automat, zi și noapte, pentru a stabili subiecte importante și pentru a lua decizii rapide. Este o muncă enormă în spate, dincolo de omul care prezintă știrile”, a mărturisit Iuliana Pepene, pentru Viva.

„Redacția și regia susțin produsul final. Sunt sute de oameni angrenați în fiecare zi, pe care telespectatorii nu îi văd, dar fără de care jurnalul nu ar exista. Toți suntem importanți și nu putem funcționa unii fără ceilalți”, a adăugat aceasta.

„Părinții m-au educat în acest sens”

Iuliana mărturisește că a învățat o lecție importantă de la părinții ei: reușitele vin prin muncă.

„Întotdeauna am muncit pentru visurile mele și niciodată nu am fost dezamăgită. Și cred că merită fiecare picătură de sudoare bucuria reușitei. Știu că, pentru a ajunge în vârf, trebuie să urc treaptă cu treaptă și am avut răbdare pentru că sunt conștientă că, la fiecare etaj, mă așteaptă o altă experiență care mă va transforma și mă va face cea mai bună versiune a mea”, a spus prezentatoarea TV.

„Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație. Părinții m-au educat în acest sens și mi-au insuflat această idee a consecvenței și seriozității, a evoluției și respectului față de meseria mea”, a adăugat.

Televiziunea, din interior

„Televiziunea este extrem de complexă, cuprinde creativitate, unitate, idei, hotărâre, ambiție, dezvoltare, autodepășire, curiozitate, inovație. Și-mi place cum, ușor-ușor, s-a creat această punte televiziune–online. Cum relaxarea online-ului a devenit firească și în televiziune”, a explicat Pepene.

„Eu am intrat în această lume acum unsprezece ani și am reușit să învăț de la cei mai buni regulile standard de prezentare, poziție la pupitru, dicție, frazare. În ultimii ani, s-a creat o fuziune între relaxarea online-ului și poziția clară a prezentatorului de știri. Îmi place această schimbare și cred că este de bun augur”, a adăugat.