Iustina și Cornel, la un an de la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș mai întoarce acolo”

au fost unul dintre cele mai controversate cupluri all-time, de la . Firea impulsivă și jucăușă a Iustinei i-a ținut pe fanii înfocați ai show-ului lipiți de micile ecrane. Nici Cornel nu a fost mai prejos, mai ales că, la un moment dat, părea că se va înfiripa ceva între el și ispita Loredana.

Toate acestea însă, au trecut, iar acum, cei doi sunt părinții unei fetițe pe nume Ivona. Marea veste despre sarcina Iustinei a venit chiar în finala show-ului, iar cei doi, deși au spus multe lucruri de-a lungul timpului petrecut pe insulă, s-au împăcat și acum își cresc fetița împreună, fericiți.

Iustina nu ar mai repeta experiența „Insula Iubirii”

Iustina și Cornel s-au și căsătorit, în timp ce femeia era însărcinată. Deși acum totul este „roz” în viața lor sau, cel puțin, așa pare, Iustina nu a fost prea încântată, atunci când emisiunea s-a difuzat. Imaginile cu ea nu făcut-o să se simtă comod, astfel că fosta concurentă mărturisește că nu s-a putut uita și nici măcar în mediul online nu a putut urmări valul de reacții care a venit.

„Nu așteptam totuși să ne aleagă (n.r. să participe la emisiune). Am zis să fac și eu o înscriere acolo. Nu mi-a venit să cred în ce m-am băgat, sincer. Poate nici acum nu-mi vine să cred că am fost acolo. Sincer, da, mi-a plăcut experiența, dar nu m-aș mai întoarce niciodată acolo. M-am testat acolo. (…) Eu în momentul ăla, când apăreau momentele virale cu mine, nu prea mă puteam uita. Am avut niște momente de anxietate. Nu voiam să deschid TikTok-ul. Nimic”, a spus Iustina, în direct la Antena Stars.

Iustina, o altă persoană de când e mămică: „Mă gândesc, în primul rând, la ea

Totuși, lucrurile s-au schimbat în viața lor, mai ales de când au devenit părinți Iustina este o altă femeie de când și-a ținut fetița în brațe și, inclusiv Cornel a spus despre aceasta că l-a surprins plăcut.

(n.r. V-a schimbat apariția Ivonei?) Foarte mult. Mai ales, pe mine. Mă simt mult mai matură, responsabilă. Mă gândesc, în primul rând la ea și apoi la mine”, a adăugat Iustina.

„Pe mine, de exemplu, m-a surprins ea mult. M-a surprins ca mama. E super, super grijulie și e foarte atentă la toate detaliile. Nu vrea să își ia bonă, nu vrea. Vrea să se ocupe doar ea de copil. O ia pe Ivona peste tot. Eu, de exemplu, sunt foarte preocupat, pentru că plec în fiecare zi la șase de acasă și mă întorc seara. Zilnic. Dar ea nu. Acum, o mai ajută maică-sa. M-a surprins plăcut, pentru că nu mă așteptam”, a completat Cornel.